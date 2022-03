ONLINE: Boleslav usiluje proti Hradci o další výhru, pak hrají Vítkovice s Třincem

Mladá Boleslav v neděli na ledě Hradce Králové otočila skóre z 0:2 na konečných 3:2 a před duely ve své aréně vyrovnala sérii. Třetí zápas s Mountfieldem rozehrává v 17:00.

A jiná než napínavá bitva až do konce se neočekává. Vždyť v sobotu Hradec vyhrál o jeden gól, na střely o jediný pokus 33:32. Ve druhém utkání se Boleslav dlouho nemohla dostat ke slovu, střelecky strádala a až v polovině utkání se poprvé prosadila.

Nakonec z toho byly dva slepené góly a rozhodující branka Pavla Kousala ve třetí třetině.

„Začátek jsme nechytili, domácí byli jednoznačně lepší, všude byli o krok dříve než my. Od druhé třetiny se to začalo srovnávat. Jsme strašně rádi, že jsme byli šťastnějším týmem, podařilo se nám vrátit do zápasu a srovnat celou sérii,“ říkal po druhém utkání kouč mladoboleslavských Radim Rulík.

„Musíme trochu něco změnit v naší lajně i v týmu celkově. Potřebujeme začít hrát to, co jsme hráli první zápas a první třetinu druhého. A přestat vymýšlet,“ hledá recept na druhé vítězství hradecký Aleš Jergl.

Ve druhé sérii Ostravané sice favorizovaného rivala v ocelářském derby i bez kapitána Romana Poláka během obou úvodních duelů trápili, vítězství ale v hale soupeře neuzmuli. Třinečtí vykročili za obhajobou výhrami 3:0 a 2:1, Vítkovice vyřadili v play off ve všech čtyřech sériích, naposledy ve čtvrtfinále 2019.

Zaručit vrácení tohoto čtvrtfinále zpět do Werk Arény může už dnešní vítězství. Avšak aby se Vítkovice poprvé radovaly, musí zlepšit produktivitu. V Třinci skórovaly pouze jedinkrát, a to navíc po šťastném odrazu puku od mantinelu. Ondřej Kacetl za dva zápasy čelil 41 střelám.

„Za dva zápasy jsme dali jeden gól, a abychom vyhráli, tak těch gólů musíme dát víc. Věřím, že se nám to povede. Rozhodně nevěšíme hlavy, půjdeme vyhrát,“ říká odhodlaně brankář Vítkovic Aleš Stezka.

„Zapracovali jsme na detailech hry, které chceme v domácích zápasech vylepšit, a jsme natěšení to doma urvat i s pomocí fanoušků. Ne se zbláznit, ale hrát poctivý hokej, který nám může přinést dobrý výsledek,“ věří vítkovický trenér Miloš Holaň.

Na druhou stranu ani Oceláři zatím nedisponují nikterak fascinující produktivitou. Na rozdíl od Vítkovic jim ale vstřelené góly stačily ke dvěma výhrám.

„Snažíme se hrát zodpovědně zezadu a čekat na příležitosti. Na gól jsme si počkali v neděli docela dlouho, podařilo se nám ho vstřelit až sedm vteřin před koncem druhé třetiny v přesilovce. Ale takové je play off, musíme hrát trpělivě,“ ví útočník Aron Chmielewski.

Utkání ve vítkovické Ostravar Aréně začíná v 19 hodin.