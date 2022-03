Třinci chybí jediný krok k postupu. Neskládáme zbraně, zní z Vítkovic

Tři zápasy, tři prohry. Vítkovice ve čtvrtfinále na Třinec nestačí a odvrací první mečbol.

Oceláři, kteří byli třikrát za sebou ve finále a v posledních dvou dohraných ročnících slavili titul, navázali na ledě Vítkovic na domácí výhry 3:0 a 2:1. V Ostravě se ujali vedení těsně před polovinou utkání díky brance Hrni. Za domácí sice v 35. minutě vyrovnal v přesilové hře Jan Bernovský, ale v čase 44:42 rozhodl obránce David Musil.

Třinecký obránce doplnil protiútok z druhé vlny a byl včas na správném místě. Puk se totiž od břevna odrazil přímo na jeho brusli, od které směřoval za záda Aleše Stezky.

Vítkovice - Třinec čtvrtek 17.00 online

„Ještě že tam byl, asi nějak ucítil šanci,“ oddechl si obránce Milan Doudera. „Jestli jsem to dobře viděl, Míša Kovařčík dal tyčku a tyčku. Už jsem si říkal: Ježíšmarjá, co jsme to zase nedali,“ smál se.

„Nechtěli jsme jít do prodloužení a zápas natahovat. Po gólu jsme si řekli, že to zavřeme a budeme hrát zezadu,“ přiznal. A taktika se vyplatila. Vítkovičtí sice trefili hned několik tyček, Ondřej Kacetl ale žádný z puků za svá záda nepustil.

Ve třech zápasech obdržel jen dvě branky. Především Ridera doufala, že doma střeleckou smůlu protrhne. Nestalo se.

„Třinec má kvalitu úplně všude,“ uvědomuje si jediný střelec Vítkovic ze středečního duelu Bernovský. „Dají dva góly a zavřou to. My se musíme víc tlačit do brány, zatím nám to tam nepadá. Na jejich obranu ale máme recept, musíme se ho držet,“ pokračoval.

Ovšem recept na třineckou obranu zatím nefunguje. Ze šedesáti střel vstřelily Vítkovice jen dvě branky. „Musíme věřit, že se některý puk šťastně odrazí a spadne nám to tam. To nás nakopne, zítra je další den, neskládáme zbraně. Půjdeme do toho naplno a musíme být tentokrát o ten jeden gól lepší my,“ ví Bernovský.

„Mezi týmy je zdravá rivalita, lidé si to užívají. Nemohli jsme si přát hned na začátek lepšího soupeře. Máme to navíc blízko. Pro celý region je to super,“ pochvaluje si sérii Doudera.

Ta může už ve čtvrtek večer skončit. Vítkovice hrají o prodloužení si sezony, Třinec o postup do semifinále. Utkání začíná v 17 hodin.