Chtěli jsme urvat nějaké zápasy pro lidi, smutnil vítkovický Krenželok

Vítkovičtí v sérii prohráli jednou 0:3 a třikrát 1:2, ani napopáté nedokázali v historii play off přetlačit krajského rivala.

„Co k tomu říct. Prohráli jsme sérii 0:4. Doma jsme chtěli urvat nějaké zápasy pro lidi, protože byla naplněná aréna, to dlouho nebylo. Nezvládli jsme to, dali jsme méně gólů než oni,“ povídal po čtvrtém utkání Krenželok.

Ve čtyřech zápasech jste dali tři branky. Byl to ten zásadní problém?

Třinec má obranu hodně dobrou, je těžké se k nim dostat. Nevyhrávají jen tak pro nic za nic.

Celkově jste Kacetla v brance Třince příliš nezaměstnali. To bylo tak těžké dostat se ke střele?

Není střela jako střela. Když tam budeme střílet ze všech pozic, tak ho tak akorát rozchytáme. Někdy se může stát, že tam něco spadne, ale nepouštěli nás do střeleckých pozic. Je těžké se tlačit do brány, když všechno mají stažené před ní. V předbrankovém prostoru to mají dobře pokryté.

Třinečtí dávali góly po odrazech puku od tyčky. Vám takové štěstí nepřálo, že?

Může to tak být. Třinec je zkušený mančaft, jdou si za tím. Vyhrávají tituly. Tyhle zápasy fakt rozhodují maličkosti. Oni vědí, jak s tím pracovat. Bylo to vždycky těsné. Nám je jenom líto, že jsme neurvali žádný zápas.

Hrály roli chybějící síly po předkole s Olomoucí, které jste hráli na pět zápasů?

Nebylo to úplně ideální. Měli jsme to v předkole hodně těžké, chytili jsme nějakou tu virózku, ale takový je hokej. Mohli jsme si v sezoně uhrát lepší výsledek v tabulce a měli bychom volno. Dopadlo to takto a jsme rádi za jeden postup. Dostali jsme se do čtvrtfinále.

Play off 2022 Příloha iDNES.cz

Před začátkem sezony vás řada lidí pasovala na úplný spodek tabulky. Vy jste se probili do čtvrtfinále, tedy mezi nejlepších osm týmů. Co vy na to?

Na začátku sezony jsme nedávali góly, vlastně teď ve finále ani na konci, ale jinak jsme tím propluli docela dobře. Byla to dobrá sezona.

Byl postup v předkole přes Olomouc maximum možného?

Je to těžké, protože z předkola se jde na první mančafty, které jsou odpočaté. Jsou to zkušené týmy a je těžké to pak zachytit. Měli jsme v předkole pět zápasů odhadem za sedm dní a hnedka po jednom dni volna jsme šli na odpočatý Třinec. Bylo těžké se s tím porvat. A jsme rádi, z jakého stavu jsme dokázali postoupit přes Olmík. Teď nás jen mrzí, že jsme divákům neukázali, že umíme hrát, a něco pro ně doma nevyhráli.

Prohráli jste, ale po boji, ne? Tři zápasy skončily 1:2. Žádná ostuda.

Je to o kousek. Ve finále je to ale celkem 0:4, takže je to asi jedno. I když asi je to lepší, než čtyřikrát prohrát 0:7.

Když Kometa a Třinec porazily v předchozích letech také ve čtvrtfinále Vítkovice 4:0, tak oba celky došly až k titulu. Může se to opakovat?

Může. Je tam Sparta, ale každá série je jinačí. Třinec na to mančaft má, aby titul udělal. To se všechno uvidí, to nejde tak říct. Na to není nikdo odborník.

Právě vám skončila sezona. Už víte, co bude s vámi v té příští?

Nevím. Smlouvu jsme nějak řešili, ale co bude, to teď nevím.