Daňo po postupu Třince: Klobouk dolů před soupeřem, my musíme přidat v útoku

„Jsme rádi, že jsme vždy dokázali štěstí přiklonit na naši stranu. I když jsme prohrávali, ve druhé třetině jsme otočili a pak to zvládli,“ doplnil Daňo a nezapomněl pochválit soupeře.

„Klobouk dolů před nimi, byli oslabení o nějaké hráče, ale dali do toho všechno a hráli velmi dobře. Byli hodně nepříjemní na puku a dohrávali každý souboj.“

Jaký byl klíč k postupu?

Těžko říct, semkli jsme se a bylo to náročné. Takové však play off je i bude. Máme na čem stavět, výkony v obraně byly dobré, ale v útoku musíme zabrat, abychom si trochu udělali klid a nebylo to v každém zápase napínavé do poslední sekundy. Jsem rád, že jsme to zvládli jako mužstvo.

Hráli jste velmi trpělivě a posléze jste museli soustředěně bránit vlastní náskok...

Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany a čekali na chyby soupeře, které přišly a využili jsme je, vždy nám to stačilo. Věřím, že k tomu v dalších zápasech ještě přidáme góly v přesilovkách, aby se nám lépe dýchalo. Ukázala se naše síla, umíme si počkat na soupeře a jejich chyby. Když nám gólman výborně zachytá, máme šanci na velký úspěch.

Pozici v brance si spolehlivě držel Ondřej Kacetl, co říkáte na jeho výkony?

Už na konci základní části chytal velmi dobře a jeho forma graduje. Oba naši brankáři jsou výborní a doplňovali se celou sezonu. Ondra má teď dobrou fazonu. Naši obránci mu velmi pomáhají, blokujeme hodně střel a snad nám to takhle bude fungovat i nadále.

Rozhodl jste utkání krásnou samostatnou akcí. Můžete popsat, co se vám v tu chvíli odehrávalo v hlavě?

První myšlenka byla, že si puk nahodím okolo beka a půjdu za ním do rohu, ale viděl jsem, že obránce už se otáčel a šel na stranu, kam jsem naznačoval, takže jsem si kotouč stáhl pod sebe na dlouhou ruku směrem do středu. Proskočil jsem okolo něj a otevřel se mi prostor.

A poté jste si řekl, že hned vypálíte?

Gólman byl na první tyči, čehož jsme si všimnul, takže jsem to zkusil vyslat na tu vzdálenější okolo ramena a spadlo to tam.

Jak vnímáte, že se v play off poměrně málo vylučuje? Zrovna váš tým totiž přesilovky během základní části zdobily a nyní jich hrajete méně.

To je záludná otázka... Souboje jsou na hraně, některé by se asi v základní často pískaly, ale metr je v play off jiný. Umíme se s tím vypořádat, i hra pět na pět nám jde.

Sérii jste ukončili hned po čtyřech zápasech, takže vás čeká další poměrně dlouhá přestávka, co budete dělat?

Série byla hodně náročná, takže jsme rádi, že to tak dopadlo. Teď si oddychneme a budeme se věnovat věcem, na kterých je třeba zapracovat. Věřím, že náš nadcházející soupeř bude hrát co nejdéle. V prvních dvou zápasech jsme totiž z Vítkovic cítili, že postupem času byli unavení z předešlé série. Ať to bude kdokoli, přejeme jim, aby hráli minimálně na sedm zápasů, a my na ně odpočatí skočíme.