Trenéři něco vymyslí, věří před dalšími souboji se Spartou liberecký Vlach

Po debaklu v prvním zápase na Spartě liberecký obránce Ladislav Šmíd soptil: „Ostuda. Neomluvitelné. Musíme si uvědomit, že tu reprezentujeme nejen sebe, ale i toho Tygra. A 7:0, to by se vůbec nemělo stávat.“

Druhý souboj, který se hrál v úterý večer, byl mnohem vyrovnanější. Bílé Tygry poslal do vedení právě Šmíd po neuvěřitelném přesilovkovém sólu přes celé hřiště, které zakončil jednou rukou přesně mezi betony brankáře Machovského.

Liberec - Sparta pátek 17.00 online

Jenomže Sparta pak rychle otočila zápas na 3:1 - i díky dvěma přesilovkám, které jsou v sérii její největší zbraní. Ještě v první třetině dokázali Liberečtí díky Vlachově důrazu ve skrumáži rovněž v přesilové hře snížit, domácím nepomohla ani trenérská výzva.

Dalších gólů už se však devět a půl tisíce fanoušků v pražské O2 aréně nedočkalo a Sparta urvala i druhý čtvrtfinálový bod. „Jsem rád, že jsme podali oproti pondělí zlepšený výkon, ale bohužel jsme prohráli a na bod, který jsme chtěli z Prahy odvézt, to nestačilo,“ řekl trenér Patrik Augusta.

„Po bláznivé první třetině se hrál urputný hokej s dobrými obranami. Rychle se otáčela hra. Soupeř měl o trošku více šancí než my, nás podržel brankář, ale nestačilo to. Odjíždíme domů za stavu 0:2, ale série nekončí. Připravíme se na pátek.“

Přes dvě prohry v Praze je v boji o nejlepší čtyřku extraligy všechno otevřené. Liberečtí si mohou připomenout loňskou semifinálovou sérii se stejným soupeřem. Sparta tenkrát prohrála dokonce úvodní tři zápasy, ale díky třem výhrám stav srovnala a Tygři si zajistili postup až v sedmém utkání.

„Trenéři něco vymyslí, není to poprvé, co v play off ztrácíme 0:2. Vše zůstává otevřené. Spousta týmů by dala cokoli, aby to čtvrtfinále vůbec mohla hrát, necháme tam všechno,“ prohlašuje liberecký útočník Jaroslav Vlach před bitvami pod Ještědem.

„Doma budeme muset zabrat. Musíme rozhodně zvýšit tlak do brány. Klíčové bude, abychom nebyli vylučovaní. Sparta má spoustu hráčů, co si s přesilovkami dokážou poradit.“

Skvělým výkonem se ve druhém utkání v Praze prezentoval brankář Petr Kváča, který zneškodnil i obrovskou šanci Sobotky s Řepíkem, kteří na něj ve druhé třetině jeli sami. „Síla je na obou stranách, doma nás ale poženou naši fanoušci a my se o to kvůli nim popereme,“ prohlásil Kváča.

Domácí čtvrtfinálové zápasy Liberce se Spartou, které se hrají v pátek od 17 a v sobotu od 15 hodin, by mohly být vyprodané. Vstupenky v cenách 280 – 520 korun jsou k mání online v síti Ticketportal, ale rychle ubývají.