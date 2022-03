ONLINE: Čtvrtfinále otevírá ocelářské derby, večer jde do akce Hradec

Třinec jde počtvrté v řadě do play off ze druhé příčky tabulky základní části. Když se v takovém případě ročník dohrál, slavili Oceláři titul. „Nikdy si nedáváme malé cíle. Přáli bychom si vyhrát i poslední utkání v sezoně,“ poznamenal kouč Václav Varaďa, jenž se po sezoně s týmem rozloučí.

„Favorit je jasný,“ uvedl lakonicky vítkovický trenér Miloš Holaň, jehož mužstvo po čtvrtečním postupu z předkola zabojuje proti Slezanům.

Ostravané odehráli pět duelů s Olomoucí; Třinečtí odpočívají, alespoň co se týče zápasového vytížení, od 8. března. V základní části měly oba celky ve vzájemných střetnutích vyrovnanou bilanci.

„Je povzbudivé, že jsme s nimi dokázali v sezoně vyhrát. To by nám mohlo vlít zdravou krev do žil. Jdeme se o to porvat, protože s jídlem roste chuť. Není to o tom, že jsme postoupili z předkola a teď už to jen nějak dohrajeme,“ hlásí Holaň. „Hlavně nesmíme být vylučovaní. Přesilovky Třince jsou smrtící. Je to ale místní derby, známe se dlouho,“ dodává.

Hokejisté Hradce se do hry vracejí v plné síle, jelikož nemají hráče na marodce. Stejně jako Třinec mají „volno“ od 8. března, poctivě se však připravovali na protivníka.

„Mladá Boleslav měla výborný start do ligy, pak šli tabulkou dolů, ale pojďme to úplně smazat. Oni vyřadili Plzeň a zvládli to v pátém utkání venku. Musíme zapomenout, že my byli v základní části první a oni jedenáctí, protože pokud na tohle nezapomeneme, tak vyhulíme ven,“ upozorňoval osobitým způsobem asistent Ladislav Čihák.

„Bude proti nám tým, který je poskládaný z pracantů a bojovníků, kteří nevypustí jediný souboj. Může to s nimi být dlouhá a těžká série,“ doplnil.

Boleslav jde zase podobně jako Vítkovice do utkání po jednodenním oddechu. „O síly se až tolik nebojím,“ sdělil však trenér Středočechů Radim Rulík, větší starosti mu dělá něco jiného. „Půjde hlavně o zdraví, někteří už poslední zápas hráli se zraněním,“ prozradil kouč, kterému v Plzni chyběl útočník Matyáš Kantner, u nějž se spekuluje o otřesu mozku.