Vítkovický Holaň: Jdeme se o to rvát. Chceme hrát nepříjemný hokej

„Máme pauzu jen jeden den, což tedy úplně moc nechápu. Nedává mi to logiku, abychom hráli hned tak brzo, ale tak ta pravidla jsou nastavená,“ uvedl trenér Vítkovic Miloš Holaň na klubovém webu.

Třinec vs. Vítkovice Online reportáž v sobotu od 16 hodin

„Postupem jsme si splnili sen - posunout výsledky oproti loňsku o level výše. Loni se nám předkolo nepodařilo, a tak letos jsme chtěli alespoň o stupínek výše. To se podařilo. Teď je to ale za námi a s jídlem roste chuť,“ prohlásil Holaň.

„Není to o tom, že jsme postoupili z předkola a teď už to dohrajeme. Vůbec. Jdeme hrát, jdeme se o to rvát. Chceme hrát nepříjemný hokej, aby série byla vyrovnaná jako ta s Olomoucí.“

Vítkovičtí přitom už v předkole zápasili nejen se soupeřem, ale také s velmi početnou marodkou doprovázenou vysokými teplotami. „Během série s Olomoucí jsem prozradil více ze zdravotního stavu mužstva, ale nyní se zase vracím k tradičnímu scénáři play off. To, v jaké sestavě nastoupíme do zápasů, se všichni dozvědí až před daným zápasem,“ konstatoval Holaň.

V posledním utkání předkola Vítkovičtí postrádali Tobiase Lindberga, poslední tři zápasy nemohl do hry zasáhnout disciplinárně potrestaný Patrik Koch, celou sérii chyběli Rostislav Marosz či Roberts Bukarts, jenž doléčuje zlomeninu prstu, kterou utrpěl v poslední čtvrtině základní části. „Chápu, že informace o sestavě očekávají fanoušci, ale očekává je a sleduje je i soupeř, proto o tom nemůžu hovořit,“ zopakoval kouč Vítkovic.

Ve čtvrtfinále Holaň čeká silného soupeře. „Budeme hrát proti kvalitnímu soupeři, ale čekám velice korektní a férový hokej, bez záludností. Třinec je favorit, ale jdeme se o to porvat,“ zopakoval trenér ostravského celku. „Hlavně nesmíme být vylučovaní, přesilovky Třince jsou smrtící. Povzbudivé je, že jsme s nimi dokázali v sezoně vyhrát.“