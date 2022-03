Čtvrtfinálové dvojice: Hradec narazí na Boleslav, Třinec čekají Vítkovice

První utkání čtvrtfinále jsou na programu už v sobotu, to se bude hrát v Hradci Králové a v Třinci. Na Spartě a v Českých Budějovicích odstartují zbylé dvě série v pondělí.

Na rozdíl od předkola se tentokrát hraje už na čtyři vítězné zápasy. Složení čtvrtfinálových dvojic určilo postavení jednotlivých celků po základní části.

Hradec Králové (1.) - Mladá Boleslav (11.)

Vítěz základní části už tradičně narazí ve čtvrtfinále na nejhůře postavený celek, který se mezi nejlepší osmičku propracoval. Mladá Boleslav si poradila v předkole s Plzní, teď ji však čeká ještě větší jízda.

Hradec Králové prožívá skvělý ročník, dokráčel si pro Prezidentský pohár a má nejvyšší ambice. Cokoliv jiného než finále bude pro rozjeté Východočechy zklamáním.

Ani jednou se během čtyř vzájemných střetnutí v základní části nepodařilo mladoboleslavským hokejistům ukořistit tříbodové vítězství. Jednou vyhráli v prodloužení, jednou padli na nájezdy, dvakrát se po šedesáti minutách radoval Hradec.

Třinec (2.) - Vítkovice (8.)

Tak tohle bude pořádná bitva. Naráží na sebe dva nejvýchodněji položené extraligové celky, jejichž duely bývají vždy třaskavé. Třinec ovládl poslední dva dohrané ročníky, a tak bude chtít prvenství obhájit. Vítkovice zase nemají co ztratit.

Ostravané totiž uspěli v předkole, což je pro ně trochu zázrak. Ne že by snad neměli dostatečnou kvalitu, kabinu však zasáhly silné zdravotní problémy a trenéři měli co dělat, aby do zápasů s Olomoucí vůbec zvládli poskládat soupisku.

Takové potíže Oceláři řešit nemuseli, ti naopak měli čas před čtvrtfinálovými boji zregenerovat. V základní části se ve vzájemných zápasech dvakrát radovali třinečtí hokejisté, dvakrát pak zase ti vítkovičtí.

Sparta Praha (3.) - Liberec (7.)

Vzpomínáte na loňské semifinále? Rozhodnout musel až sedmý zápas, díky těsné výhře postoupil do boje o trofej Liberec. Sparťané jistě nezapomněli a soupeři budou chtít vyřazení oplatit.

Také Bílí Tygři museli podobně jako Mladá Boleslav a Vítkovice bojovat v předkole až do pátého utkání, ten ale proti Kometě zvládli skvěle a suverénně si dokráčeli pro postup.

Narazí ovšem na Spartu, jejíž soupiska působí především směrem dopředu na papíře velice nebezpečně. Hlavní zbraní Pražanů je Filip Chlapík, který byl v základní části jasně nejproduktivnějším hráčem extraligy.

České Budějovice (4.) - Pardubice (5.)

Že se tito soupeři setkají ve čtvrtfinále, už bylo nějakou dobu jasno a čtvrteční závěrečné zápasy už neměly vliv. Až do posledního kola spolu České Budějovice a Pardubice bojovaly o přímý postup do čtvrtfinále, právě v něm na sebe nyní narazí.

Pro Motor je čtvrtfinále možná až nečekaným úspěchem, Jihočeši ovšem nemají důvod se strachovat. Poslední dva vzájemné zápasy s Dynamem jim vyšly skvěle, soupeři nasázeli v součtu třináct branek.

Po mizerném konci základní části se Pardubičtí přeci jen zvedli. V předkole jim na postup přes Karlovy Vary stačily jen tři utkání, přitom všechny ostatní série se protáhly na pět duelů.