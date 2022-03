Liberec? Navždy speciální. Řepík vyhlíží čtvrtfinále s neoblíbeným sokem

„Trošku jsem tušil, že to vyjde na Liberec, když se tři série předkola natáhly do pěti zápasů. Na jejich čtvrteční utkání s Kometou jsem se díval. Je vidět, že mají zkušený tým plný kvalitních hráčů, kteří prošli těžkými zápasy vyřazovacích bojů a vědí, jak mají hrát,“ popisoval sparťanský střelec tým, jemuž má pražský klub co oplácet.

„Motivace jim to vrátit možná je, ale že bychom se nějak zvlášť soustředili, to ne. Je to jiná sezona, jsou tu jiní hráči,“ podotýká Řepík, který proti Severočechům zažil prohru 0:3 na zápasy v předkole 2018 a 3:4 loni v semifinále.

Zároveň však dodává, že střetnutí s Bílými Tygry pro něj má zvláštní náboj: „Asi to pro mě proti Liberci bude speciální už napořád. Znám tam spoustu kluků, společně jsme vyhráli titul,“ vzpomínal na sezonu, která ho vystřelila až na mistrovství světa.

Od té doby už v národním týmu nevynechal jedinou velkou akci, s výjimkou posledního světového šampionátu v Rize.

Olympijský turnaj mužů v ledním hokeji. Čech Michal Řepík (26) a Švýcar Romain Loeffel (55). (11. února 2022)

Řepík při působení na severu Čech hrál v jedné lajně vedle Michala Birnera. V sestavě figurovali také forvardi Petr Jelínek, Jaroslav Vlach a obránce Lukáš Derner, kteří pod Ještědem hrají dodnes. Totéž platí pro útočníky Jana Ordoše s Markem Zacharem, kteří v té době jako junioři nakukovali do prvního týmu. I s nimi se tak Řepík zná.

„Moc se na to těším,“ doplnil tak logicky rodák z Vlašimi.

Gólová radost tehdy ještě libereckého útočníka Michala Řepíka v sezoně 2015/16

V jedné kabině se před šesti lety potkával rovněž s bekem Ondřejem Vitáskem, který ovšem laboruje se zraněným ramenem, a útočníkem Adamem Dlouhým. Ten se zase v A mužstvu objevuje příležitostně a starty si připisuje zejména na farmě v Benátkách.

„Stále mají velmi zkušené první dvě lajny. Ti kluci hráli i v zahraničí. Navíc už šest, sedm let v Liberci dodržují nastavený systém, který mají zažitý,“ líčil 33letý křídelník.

Je otázka, jak sérii ovlivní zcela nová situace. Zatímco Liberec musel procházet předkolem, Spartě pomalu končí takřka dvoutýdenní pauza. Liberečtí si dosud před vzájemnou konfrontací s Pražany v play off mohli buď po základní části delší dobu odpočinout, nebo na tom byli s protivníkem stejně.

„Nevím, jestli pro nás bude výhoda, že mají za sebou těžké předkolo. Do toho se zatím nechci pouštět, teprve se uvidí,“ krčil rameny Řepík. „Jsou rozehraní, pár dní si odfrknou. My jsme třináct dní bez zápasu a musíme chytit začátek série i tempo. Pak věřím, že se do toho dostaneme.“

Co je podle něj potřeba zlepšit, aby se z postupu radovala pro změnu Sparta? Začátek.

„Loni se nám nepovedly první dva zápasy doma, které určovaly směr série. Dotáhli jsme se, ale nezvládli rozhodující sedmý duel. V této sezoně jsme je sice třikrát porazili, ale nebyly to jednoznačné zápasy,“ upozorňuje a už se zvědavostí očekává pondělní večer.

„Všichni jsme zdraví a natěšení. Osobně jsem volno trávil s rodinou na horách, odpočinul si a aspoň na chvíli změnil prostředí. Teď už zase všichni chceme, aby to začalo.“