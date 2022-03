Zůstane Krejčí? Pokusíme se ho ukecat, snad se to podaří, říká Konrád

Hokejisté Olomouce se nemohli usadit v útočném pásmu. Ještě jednu velkou šanci si však ve hře bez brankáře vytvořili. Po skvostné přihrávce Lukáše Nahodila přes brankoviště pálil z první David Krejčí. Jenže Stezku nepropálil. A místo srovnání vítkovický Krenželok trefil v poslední vteřině odkrytou klec. Hotovo, Krejčí a spol. mají po sezoně.

Vítkovice – Olomouc 3:1.

A celá mimořádně vyrovnaná série předkola play off 3:2. „Je to zklamání,“ vydechl Krejčí. „Ale za výkon se nemusíme stydět.“

Vlastně není ještě zcela definitivní, zda má po sezoně i největší hvězda extraligy. Existuje totiž možnost, že by se Krejčí vrátil do NHL a pomohl Bostonu, za nějž válel patnáct sezon, ve finiši ročníku.

Díky/kvůli včerejšímu konci Olomouce. Bruins by jej stihli zapsat na soupisku, i když to má několik zádrhelů. Musel by projít waiverem, tedy listinou nechráněných hráčů, a není jisté, zda by ho jiné organizace Bostonu nesebraly, ačkoli by u nich odmítl podepsat. To už by ovšem byla práce pro manažery. Podstatné je, zda bude mít Krejčí chuť vyrazit hned za oceán.

„Sezonu v Česku jsem si užil, bylo to super, i když smutný konec,“ hodnotil. „A NHL? S nikým jsem se nebavil, soustředil jsem se na play off. Nevím, co bude, jestli budu ještě hrát. Zajdeme někam s klukama, budu se věnovat rodině, uvidíme, co čas přinese.“

Fanoušci Bostonu na sociálních sítích ihned začali vyzývat generálního manažera Dona Sweeneyho, aby legendě klubu okamžitě zavolal. Teď však musí Krech strávit, že nedotáhl dál klub, v němž vyrůstal.

Je paradoxní, že Olomouc disponující skromným rozpočtem se do čtvrtfinále dostala v posledních třech ročnících, ale s Krejčím, borcem, kterého jí záviděla celá Evropa, to nevyšlo. To není kritika výkonů brilantního tvůrce hry, kdepak.

Naopak, lámal klubové rekordy, sbíral body, v základní části nasázel dvacet gólů a bavil úžasnými akcemi made in NHL.

Zkrátka to přes Vítkovice nevyšlo.

Důvod? Kohouti měli Ostravany na lopatě ve čtvrtém domácím zápase. Vedli už 2:0 a mohli udělat rozhodující krok. Leč v závěru zkolabovali. A včera? Šli do vedení gólem Vojtěcha Tomečka, jenže domácí už po 53 sekundách vyrovnali zásluhou Petra Fridricha. A vítězný gól série dal ve 43. minutě Rob Flick, jenž se trhl od hlídačů Bambuly se Švrčkem. Téměř devět tisíc lidí v hale bouřilo.

Možná se bude rozebírat, že vyrovnávající brance Fridricha předcházel faul na olomouckého Koloucha, ale chyby rozhodčích už jsou dějepis. Ostatně i Krejčí sympaticky arbitry pochválil. „Nechali to na nás,“ ocenil. „Všech pět zápasů bylo vyrovnaných, oba týmy hrály obětavě, oba měly jít dál, bohužel může jen jeden, je to škoda.“

Byla to korektní bitva bez záludností, i když se Olomouci nelíbilo, že Vítkovice chtěly odložit jeden zápas o den kvůli početné viróze v týmu, údajným vysokým horečkám a jednomu převozu sanitkou, jak zmínil kouč Miloš Holaň.

Hokejisté Vítkovic se radují z gólu v utkání proti Olomouci.

„Série super. Výborné výkony z obou stran. Až na tu eskapádu, co předvedli jejich trenéři se sanitkami. Trošku dehonestovali naše výkony,“ zlobil se do kamery ČT Konrád. „Rychle nabrali síly...“

Načež Holaň opáčil: „V životě bych si nedovolil říct něco o zdraví, kdyby to nebyla pravda.“ Vítkovičtí hráli možná pod prášky, ale hráli. „Tohle je play off, nerad bych to komentoval, měli asi problémy, my to samé,“ podotkl Krejčí. „Porvali jsme se o to, nevyšlo to.“

Přesto v kabině hostů duněla písnička Aj tak sme stále frajeri. „A bude tam hrát dlouho, hodně dlouho. Jsme malý klub, klubíček, s nejmenším rozpočtem, a přesto tu několik let jedeme bomby,“ pravil hrdě olomoucký trenér Zdeněk Moták, jenž se po pěti letech s Morávkou loučí. V mistrovském Třinci nahradí Václava Varaďu. Skvělé ocenění práce, kterou slušňák Moták na Hané odvedl: „Bylo to pět krásných let s fantastickými lidmi.“

A Krejčí? I jeho by bohatý Třinec bral. Za Oceláře hraje Davidův kamarád z dětství ve Šternberku Petr Vrána. Scénářů je však víc. Od pokračování olomouckého dobrodružství, přes návrat do Bostonu i konec kariéry. „Všichni se ke mně v Olomouci chovali super. Od prvního dne mě vzali mezi sebe. Teď je to smutné, život jde však dál, jsou to zkušenosti, noví kamarádi, jsem jim vděčný,“ řekl Krejčí.

„Pokusíme se ho ukecat, snad se to podaří,“ věří Konrád.