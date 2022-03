Chvilka bez motání Motákem. Krejčí táhne Olomouc jako útočník, bek i kouč

... Silný centr Jan Knotek odvede svou práci na výbornou; čistě vyhrává vhazování nad vítkovickým Hruškou na modrou čáru, kde v roli falešného beka číhá Krejčí.

Sjede si mezi kruhy a dělovkou propálí brankáře Stezku v čase 57:26.

„Zvednul jsem hlavu, nikdo nebyl přede mnou, tak jsem udělal dva kroky a zkusil to. Vyšlo to,“ radoval se pětatřicetiletý centr, jenž se vrátil před sezonou po patnácti letech v ­Bostonu.

„Někdy je lepší to nechat na nich než to ještě motat Motákem dvě minuty před koncem,“ usmíval se trenér Zdeněk Moták. „Věděl jsem, že gól dá, protože gólman byl špatně postavený. A on to trefit umí. Takových hráčů moc v extralize není.“

Olomouc - Vítkovice 3:2.

Stav série 2:1, čili v úterý mohou Hanáci rozhodnout o postupu do čtvrtfinále, kam by se probojovali počtvrté v řadě. „Poslední krok je ten nejtěžší. Vítkovice budou hrát o ­všechno. A my už nechceme jet do Vítkovic,“ pravil Krejčí.

Kohouti v něm mají poklad.

Produktivního centra, pálícího beka i pokyny udělujícího trenéra, jemuž se vyplatí naslouchat.

„Ano, lebedím si,“ kývl Moták.

V pondělí si lídr Mory připsal i asistenci na úvodní trefu Jakuba Navrátila, když za bránou získal puk forčekující Klimek a Krejčí přihrál do pozice, odkud padá nejvíc branek. Ve třetím zápase série má čtyři kanadské body za dva góly a dvě přihrávky.

A to s ním jako osobní strážce bruslí ostrý Kanaďan Bitten.

„Musím se s tím srovnat. Pomáhá, když střídáme jako druzí,“ podotkl Krejčí. „Ať se mnou jezdí, jak chce, když budeme vyhrávat.“

Navíc hrabou i další. Třeba mladé pušky Navrátil, Bambula a Kunc.

„Hrají super. Nejsou to největší hráči, ale nebojí se toho. Dohrávají souboje, bruslí jim to a dávají nám hodně energie,“ chválí Krejčí.

V pondělí to ve vyprodané bouřící plecharéně byla pro Moru tuze těžká šichta. Možná více, než se čekalo, vzhledem k tomu, že Vítkovice chtěly zápas kvůli viróze v týmu odložit alespoň o den. Jenže nebylo kam.

A tak kromě Olomouce nesouhlasilo také vedení extraligy.

Na předzápasovém tréninku měl vítkovický trenér Miloš Holaň k dispozici údajně jen dva hráče.

Zbytek se pral s vysokými horečkami a nevědělo se, jestli Ostravané na Hané neodehrají zápas s juniory.

Nakonec však nasadili jen jediného - zadáka Prčíka. Poskládali tři obranné páry, kompletní čtyři útoky, a ještě třináctého forvarda navrch.

„Tyhle věci jdou kolem nás,“ ujistil Krejčí. „Na psychiku bylo ale těžké, když dvakrát srovnali.“

A ještě dvakrát trefili tyčku! Klobouk dolů, jak Vítkovičtí mač odjezdili. „Někteří byli handicapovaní víc, někteří méně. Nechtěli jsme z ­toho dělat frašku, abychom přijeli s dvanácti juniory a znehodnotili play off,“ řekl vítkovický trenér Miloš Holaň, který vyčítal Stehlíkovi s­ Krenželokem fatální fauly v závěru.

„Je super hrát play off doma. Lidi nás hnali,“ užíval si Krejčí.