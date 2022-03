Smutný Krejčí: Měly postoupit oba týmy. NHL? S nikým jsem se nebavil

Krejčí se do Česka vrátil před startem sezony po dlouhých letech v zámoří. Vybral si Olomouc, v jejímž dresu odváděl během celé základní části skvělé výkony. Podíval se i na olympiádu, která však pro tuzemské hokejisty dopadla neslavně.

Jenže zatímco moravskému týmu ročník končí, Krejčí by si jej mohl ještě prodloužit. Nyní totiž může v případě zájmu podepsat kontrakt v NHL.

Nevyužil jste dva zápasové mečboly, Olomouci tedy končí sezona.

Je to zklamání, to je jasné. Za výkon se ale nemusíme stydět. Nepadalo nám to tam, domů teď pojedeme zklamaní.

A vám? Neplánujete si ji ještě prodloužit v NHL? Podle pravidel tam podepsat nyní můžete.

O tom jsem se s nikým nebavil, soustředil jsem se na play off. Chtěl jsem dojít, co nejdále to půjde. Teď nevím, co bude a jestli budu hrát. Napřed zajdeme někam s kluky, budu se věnovat rodině a uvidíme, co čas přinese.

Splnila Olomouc vaše očekávání?

Nemůžu říct špatného slova. Všichni se ke mně chovali skvěle včetně kustodů a dalších. Vzali mě od prvního dne mezi sebe. Teď je to smutné, ale život jde dál, získal jsem další zkušenosti a nové kamarády, za to jsem vděčný.

Užil jste si první ročník v Česku po návratu?

Zatím je na nějaké hodnocení brzy, to přijde spíš až tak za týden. Bylo to super, užil jsem si to, ale konec je samozřejmě smutný.

Vyřadily vás Vítkovice, které kvůli zdravotním problémům hrály celou sérii v okleštěné sestavě.

Tohle je play off. Nerad bych to komentoval, měly nějaké problémy v kabině, ale my to samé. Porvali jsme se o postup, ale bohužel to nevyšlo.

Co rozhodlo?

Bylo to vyrovnané. Chci pochválit rozhodčí, nechali nás hrát. Nakonec rozhodly malé detaily, Vítkovice prostě daly o gól víc. A já dal ještě navíc na konci tyčku.