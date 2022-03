Chtěli jsme na Spartu, takhle jdeme akorát domů, litoval Čerešňák

„Bolí to opravdu hodně. A nevím, kdy to přebolí. Chtěli jsme jít na Spartu, takhle můžeme jít akorát tak domů,“ soukal ze sebe devětadvacetiletý Čerešňák, při absenci nemocného Jakuba Kindla kapitán Škody.

Co rozhodlo pátý duel?

Těžko říci. Byl to podobný zápas jako ty předchozí. Na hraně, zase byl výsledek o jediný gól. Bohužel, Boleslav byla šťastnější, prosadila se střelecky víc a postupuje.

Soupeř se v první třetině dostal do vedení. Byl první gól hodně důležitý pro další vývoj?

To si zase tolik nemyslím. Samozřejmě byl důležitý, ale tohle nerozhodlo. První třetina od nás nebyla ideální, ale pak jsme si vytvořili tlak, měli šance. Jenže jsme je nedokázali proměnit. Bohužel, znamená to pro nás konec sezony...

Čekalo se, že v úvodu budete mít tlak, ale nepřišel. Čím si vysvětlujete nepovedený začátek?

Měli jsme dobrý minulý zápas u nich a chtěli jsme začít dobře i teď doma. Ale první část skončila 4:14 na střely, to rozhodně nebylo dobré. Pak jsme počet střel i skóre srovnali, bohužel, v závěru druhé části nám znovu odskočili. A za stavu 1:3 už bylo těžké to stáhnout.

Přesto jste snížili a při hře bez brankáře byli blízko vyrovnání. Chybělo vám i trochu štěstí?

Možná ano. Ale Boleslavští to v závěru odehráli velice obětavě, spoustu puků zblokovali. Štěstí měli oni, my naopak smůlu, ale to k tomu patří. Nebudeme se na to určitě vymlouvat.

A když zhodnotíte celou sérii?

Těžko vypíchnout jednu věc. Bojovali jsme, pomáhali si navzájem. Máme spoustu mladých kluků, doufám, že tohle je pro ně obrovská zkušenost a posune je dál.