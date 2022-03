Loučení jen málem. Jsem rád, že ještě můžu pokračovat, říká liberecký Šmíd

„Bylo to trošku emotivní. Partnerka se mě celý den snažila uklidnit, přece jen je to moje poslední sezona a měl jsem trochu strach, ale když hodili buly, věřil jsem v náš tým a jsem rád, že můžu ještě pokračovat,“ řekl šestatřicetiletý liberecký lídr ověnčený téměř šesti stovkami startů v NHL.

Jak jste se zvedali po dvou prohrách v Brně, zvlášť když jste ve druhém zápase vedli 2:0 a v závěru jste dovolili soupeři obrat?

Samozřejmě to, co se stalo v Brně, by se v play off stávat nemělo. Řekli jsme si ale, že na to musíme zapomenout, a to se zaplaťpánbůh podařilo. Den před pátým utkáním jsme si trošku vyčistili hlavu a pak jsme na to vlétli. Byli jsme srovnaní, disciplinovaní, nedali jsme Kometě moc příležitostí a využili jsme domácího prostředí. Jsem hrdý na celý tým, co jsme předvedli a jak jsme to zvládli.

Co celou sérii rozhodlo?

Byly to ohromně vyrovnané zápasy. Klobouk dolů před Kometou, která nám nedala nic zadarmo, ale my jsme dokázali, že můžeme porazit kohokoliv. Doma jsme zvládli dvakrát otočit utkání ve svůj prospěch, v Brně jsme pak byli sedm minut od postupu, který bohužel nevyšel. Hodně to bolelo, ale jsme mentálně silní. Náš tým je celkem mladý, samozřejmě já ne, ale dokázali jsme na to špatné zapomenout a poslední zápas doma jsme odpracovali od první do poslední minuty. Jsem hrozně šťastný.

Jakou roli jste v zapomínání na to špatné hrál vy osobně?

Snažil jsem se spoluhráče povzbudit. V kariéře je pár momentů, na které budete vzpomínat, a právě tohle jsou ty rozhodující zápasy, které vám navždycky utkví v paměti.

V předkole jste nasbíral sedm bodů za asistence a vyhrál jste kanadské bodování. Co na to říkáte?

Já to zase tolik nesleduju. Jsem rád, že můžu pomoct týmu. O těch bodech mi říkala moje máma, která z nich měla větší radost než já. Jsem hlavně rád, že se naše body rozprostřely na všechny čtyři lajny. V posledním zápase excelovala ta druhá, Honza Ordoš a Klépa (Jakub Klepiš) hráli úžasně. Jsem rád, že máme tak vyrovnané řady.

Dopředu jste avizoval, že po téhle sezoně ukončíte kariéru. Uvědomoval jste si, že by to mohl být vás poslední zápas?

Ano, byl jsem trošku emotivní. Partnerka se mě celý den snažila uklidnit, přece jen je to moje poslední sezona a měl jsem trochu strach, ale když hodili buly, věřil jsem v náš tým a jsem rád, že můžu ještě pokračovat.

Jak se vaše emoce projevovaly?

Byl jsem trochu nervózní. Při zápase jsem měl nějaké emotivní výlevy, trenér se mě snažil uklidňovat, ale k mému hokeji tohle patří. Kdybych hrál bez emocí, ani bych to nemusel hrát...