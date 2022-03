Přeji si, abychom hráli to, co v nás je, říká třinecký trenér Varaďa

Sledoval jste sérii Vítkovic s Olomoucí v předkole play off?

Sledovali jsme všechny série vyjma Plzně s Boleslaví. Čekali jsme do poslední chvíle, kdo z toho vyleze. Jsou to Vítkovice, na které se těšíme. Určitě to bude parádní série.

Je pro vás výhodou, že Vítkovičtí mají za sebou pět utkání předkola a mohli by být unavení?

Naproti tomu jejich výhodou může být, že jsou rozehranější. Ale je fakt, že odehráli pět vyrovnaných utkání, v nichž se museli dostat až na dno. Ale věřím, že jsou nabuzeni a že to hodí za hlavu a budou se nás snažit potrápit.

Jak moc jste před čtvrtfinále trénovali?

Měli jsme prostor vyléčit nějaké šrámy. Několik zraněných hráčů, kteří nám chyběli na konci základní části, dostalo prostor dotrénovat a zotavit se. K tomu jsme se všichni tvrdě připravovali a zase jsme registrovali v hráčích ten hlad, připravenost, že se těší na utkání. A nejen je odehrát, ale vyhrát.

S Třincem máte všechny tři dosavadní tituly. Dva co by trenér a jeden jako hráč. Jak vzpomínáte na finále s Vítkovicemi roce 2011?

Moc rád. Sérii jsme si užili. Hráli jsme před skvělou diváckou kulisou, přišla spousta fanoušků. Oba týmy braly medaili. My zlato, čehož si hodně vážím.

Fandové po omezeních kvůli covidu už mohou přijít v plném počtu. Jakou to bude hrát roli?

Těším se na oba stadiony. Když jsem viděl ve Vítkovicích zápas předkola číslo pět s návštěvou přes osm a půl tisíce diváků, tak tam určitě i ve čtvrtfinále fandové vytvoří skvělou kulisu. Přál bych si, aby to bylo i tady u nás. Bude to velmi dobrá série, regionální.

V základní části ligy jste byli dlouho ve hře o Prezidentský pohár. Kdy jste ho ztratili?

Takhle to mělo být. Měli jsme spoustu zraněných, jako první jsme dostali někdy v lednu covid. Ten zasáhl celý tým. K tomu nám hráči odjeli na olympiádu. Měli jsme tam také drobný výkyv ve formě, kde jsme neuhráli dost bodů. A také jsme nezvládli zápasy s týmy kolem nás, což nakonec rozhodlo ve prospěch Hradce Králové.

Máte o to větší motivaci získat titul?

Všech dvacet pět hráčů i my trenéři chceme ten pohár zvednout nad hlavu. Chceme si na něj sáhnout a za tím si jdeme od začátku sezony. Nikdy si nedáváme malé cíle, ať už jde o vedení, nebo celé mužstvo. Přejeme si vyhrát poslední utkání v sezoně.