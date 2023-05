Třinečtí mají za sebou tři dny mohutných oslav. To se neomrzí, říkají

Třinec je však první mezi českou elitou, kdo vystoupal až na vrchol z předkola. O čem to svědčí? „Asi jsme dobří!“ rezolutně prohlásil útočník Libor Hudáček. „Nejdůležitější byla naše týmová hra a brankáři. Ti nás podrželi.“

Martin Růžička podotkl, že ukázali, že vyhrát může i mužstvo z předkola. „Jsme vzorem pro další týmy. Bylo to samozřejmě těžší, ale o to větší je teď euforie.“

Připustil, že Oceláři věřili v obhajobu prvenství. „Ale člověk nesmí věřit bez práce,“ upozornil Martin Růžička. „Pracovali jsme od začátku dokonce proti Litvínovu, Spartě, Pardubicím a nakonec i Hradci Králové. Kdybychom věřili a nic pro úspěch neudělali, Hradec by nás porazil, protože je to skvělý tým.“

Třinečtí se shodují, že je výhry a následné oslavy dosud neomrzely. „Nikdy! Čím je člověk starší, tím je to lepší. Jsem moc šťastný,“ řekl Martin Růžička, který byl s 52 kanadskými body za 23 gólů a 29 asistencí nejproduktivnějším hráčem základní části extraligy a se 17 body (9 + 8) jím byl i v play off.

Ze současného mužstva pouze on a Erik Hrňa mají všech pět třineckých titulů. Tudíž i ten první z roku 2011. „Neuvěřitelné,“ usmál se sedmatřicetiletý Růžička. „Ani v těch nejhlubších snech bych si tohle nepředstavoval. Je to doslova fantazie.“

Mistři Tipsport extraligy 2022/2023 - HC Oceláři Třinec.

Podobně se rozplýval o tři roky mladší Erik Hrňa: „Nádhera. Krása. Navíc to je paráda, když všechny úspěchy zažijete v jednom týmu. A za takovou dobu.“

Podotkl, že by každému přál, aby zažil, jaké to je vyhrát ligu.

Vladimír Dravecký má s Oceláři čtyři zlata. „Mám co dělat, abych dohnal Růžu a Erika,“ smál se. „Ale ne... Dělám si srandu. Jsem vděčný za každý titul. Stojí za tím velká dřina a odříkání. Bez rodiny bych to nedokázal.“

U Draveckých slaví už druhý triumf. O něco dříve se s třineckými dorostenci stal mistrem republiky syn Vladimír. „Nechtěl jsem se doma stydět. Přál jsem si také vyhrát a společně s ním vše oslavit,“ řekl Dravecký starší.

Hrňa přišel do Třince jako junior ze Vsetína. „Tým mi za ty roky přirostl k srdci. I okolí, město a fanoušci. Strávil jsem tady půlku života a doufám, že tady budu dál žít. Manželka je odsud, takže budeme v Třinci neustále.“

Tím, zda zůstane i v další sezoně, se Hrňa nyní nezatěžuje. „Uvidíme, co přinese budoucnost,“ uvedl. „Jak bude mužstvo vypadat v dalších sezonách, je zatím ve hvězdách. Nechci předbíhat.“

Na odchodu jsou Milan Doudera do Českých Budějovic, Tomáš Marcinko a zřejmě i Marko Daňo, Martin Marinčin a Erik Hrňa. Složení kádru pro příští sezonu šéfové klubu řeší, ale zatím odchody ani příchody nepotvrdili. Leč z Brna se vrací Tomáš Kundrátek.

Po pátečním triumfu třinečtí fandové jako poděkování skandovali jméno trenéra. „Už jsem to tady jednou zažil...“ připomněl Zdeněk Moták s úsměvem, že během nevydařeného závěru základní části si od některých fandů musel vyslechnout: „Moták ven!“

Nerozhodilo ho to. Odmítá však, že by titul pro něj byl zadostiučiněním. „To vůbec. Takové pokřiky samozřejmě žádnému uchu trenéra nelahodí, ale neřešil jsem to. V Třinci jsem placený za svoji práci a tečka.“

A ta práce skončila zlatem. Tečka.