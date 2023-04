Nádhera! Krása! lebedí si útočník Hrňa po pátém titulu s Třincem

odal, že si ulevili, až když dali druhý gól do prázdné branky na konečných 4:1. „To už jsme věděli, že nám ten zápas neuteče. Byl to však klasický boj až do konce,“ prohlásil Hrňa po tom, co finálovou sérii vyhráli 4:2 na zápasy.

Erik Hrňa spolu s Martinem Růžičkou pamatuje všech pět třineckých titulů. Tudíž i ten první z roku 2011. „Je to nádherné. Krásné. Navíc, všechny úspěchy zažijete v jednom týmu. A za takovou dobu,“ usmál se Hrňa.

Podotkl, že vítězit se nikdy nikomu neomrzí. „Každému bych přál, aby zažil, jaké to je vyhrát ligu. A třeba jen jednou. Je to něco úžasného.“

Hrňa přišel do Třince jako junior ze Vsetína. „Tým mi za ty roky přirostl k srdci. I okolí, město a fanoušci. Strávil jsem tady půlku života a doufám, že tady budu dál žít. Manželka je odsud, takže budeme v Třinci neustále.“

Mistři Tipsport extraligy 2022/2023 - HC Oceláři Třinec.

Tím, zda zůstane v mistrovském týmu i v další sezoně, se Hrňa nyní nezatěžuje. „Uvidíme, co přinese budoucnost,“ řekl. „Jak bude mužstvo vypadat v dalších sezonách, je zatím ve hvězdách. Nechci předbíhat.“

Každopádně nynější titul byl pro Oceláře snad ze všech nejvydřenější. Dokráčeli k němu až z předkola play off, což se dosud nikomu mezi českou elitou nepodařilo.

„Těch zápasů bylo víc,“ zmínil Hrňa porci 22 utkání. „Jsem rád, že to vyšlo, protože v základní části jsme nepodali moc přesvědčivý výkon. Možná jsme nebyli dominantní ani proti Litvínovu (v předkole). Ale jsem šťastný, že jsme se zase dali dohromady. Vyřadili jsme Spartu a Pardubice.“

Finále s Hradcem Králové si zkomplikovali, když vedli už 3:0 na zápasy, ale další dva ztratili. „Naštěstí jsme šesté utkání urvali před našimi fanoušky. Za celou sezonu jim děkujeme. Chodí tady, žijou hokejem.“