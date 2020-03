Prodloužené kontrakty. V Třinci si pojistili bratry Kovařčíky

Délku nového kontraktu zástupci klubu odmítli upřesnit.

„Oba mají potenciál. Každým rokem se zlepšují a je předpoklad, že jejich výkonnost ještě poroste,“ řekl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Ostatně Kovařčíci, co se produktivity týče, mají za sebou svůj nejvydařenější extraligový ročník. V základní části odehráli všech 52 zápasů, přičemž třiadvacetiletý Michal si připsal 12 gólů a 15 asistencí, o rok starší Ondřej 10 branek a 9 přihrávek.

„Už teď jsou platnými hráči a dokážou rozhodovat zápasy, což potvrdili v loňském play off. Věřím, že budou pro náš klub přínosem,“ dodal Peterek.

Hokejoví bratři Kovařčíkové se touží prosadit do týmu Třince O čem bratři snili v roce 2016

Kovařčíci se shodli, že jejich prioritou bylo zůstat v Třinci, ale jednání nechávali na agentovi, kterého mají společného.

„Budujeme si pozici v týmu, posouváme se herně i sestavou. Jsem proto moc rád, že jsme se dohodli. Jsme tady spokojení,“ řekl na klubovém webu Michal.

„Máme v Třinci nejlepší podmínky a odejít kamkoli v rámci extraligy bych vnímal jako krok zpět,“ uvedl Ondřej.

Oba jsou třineckými odchovanci, byť začínali v Novém Jičíně. „Skoro furt tak hrajeme spolu,“ upozornil Ondřej. „Výjimkou jsou asi tři sezony, protože Ondra odešel do Třince dříve,“ připomněl Michal.

Je pro ně důležité hrát v jednom mužstvu? „Úplně to nezohledňujeme, i když jsme nejlepší kámoši. I v kabině sedíme vedle sebe, jsme na sebe zvyklí. Je fajn mít někoho takhle blízkého v týmu, je to výhoda,“ odpověděl Michal.

Připustil však, že ani jeden z nich nemůže vědět, jak se jeho kariéra vyvine, takže se časem mohou rozejít. „Bylo by ale pěkné hrát spolu až do konce života a napodobit bratry Sediny,“ zmínil Michal švédská hokejová dvojčata.

„Když v této sezoně David Musil nastoupil proti svému bráchovi, tak mě napadlo, jaké by to asi bylo hrát proti Michalovi. Asi bychom to také přežili,“ usmál se Ondřej. „Jsem ale moc rád, že nás prozatím vždy chtějí oba a že můžeme být v jednom týmu.“

Michal Kovařčík přiznal, že jim občas někteří lidé říkají, že jsou paka. „To proto, že jsme skoro pořád spolu. Ale na hotelu už spolu nebydlíme,“ upozornil. „To stačilo. Každý teď žijeme ve vlastním bytě s přítelkyní.“

Na ně nyní mají více času, jelikož sezona vinou pandemie koronaviru předčasně skončila.

„Jsem hlavně doma,“ potvrdil Michal. „Ven moc nelezu, chodím maximálně na procházku se psem a pro to nejnutnější do obchodu. Lehce cvičím v bytě, ale na běhání a kondici není prostor. Doufám, že to brzy přejde a vše se vrátí do normálu.“