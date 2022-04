Máma na hokej nemá nervy. Zlatí bratři o snech i soužití: Plete si nás i Varaďa

To se jim náramně daří.

Počtvrté za sebou hrají s Třincem finále. V sérii proti Spartě (2:2 na zápasy) útočí na třetí titul v řadě.

Kovařčíkové už nejsou pouze ti rozverní hoši, kteří před pět lety vlétli do extraligového play off. Jsou z nich stabilní součástky úspěšné mašiny. Vyspěli. Kromě vtípků spíš rozebírají hokejové soužití, budoucnost i to, jak vhodně investovat vydělané peníze. „No, ale stejně se všechny naše debaty zase stočí k hokeji,“ rozesměje se mladší Michal.