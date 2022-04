Chcete na extraligové finále? Připlaťte si. Překupníci inkasují, Sparta se zlobí

U oficiálních prodejců už lístek (v rozmezí od 620 do 990 Kč) neseženete, zbývá jediná možnost. Riskantní a výrazně dražší. „1–9 vstupenek do čtvrtého patra, cena 1 490 za jednu,“ stojí v inzerátu „Blanky“ na stránce bazos.cz. Původně lístky stály maximálně 770 korun.

„To byla lepší cena, no. Udělat to tak může každý a nepřijde mi to špatně. Že se kvůli tomu někdo nedostane? To se nedá nic dělat,“ odpoví mužský hlas, když redaktor MF DNES „Blance“ zavolá a předstírá zájem o koupi.