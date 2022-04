Spokojenost s jednou výhrou, rozpaky z výpadků. V Třinci mají co zlepšovat

„Apelujeme na hráče, aby hráli šedesát minut. Víme, co v nich je, a oni si také určitě řekli, ve kterých věcech musí být lepší. Tohle byla jedna z nich,“ uvedl jasně trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Apeloval zřejmě více než dost. Bylo vidět, že jeho svěřenci si slova vlastního trenéra naplno uvědomují. Před novináři se téměř všichni do jednoho shodli.

„Žádný zápas jsme nehráli šedesát minut. Máme výpadky, to nás stojí vítězství,“ hlesl lakonicky obránce Milan Doudera.

„Jde o to, abychom makali v každém střídání a skládali zápas z jednotlivých třetin do celku, to je alfa a omega,“ sdělil zase útočník Tomáš Marcinko. „Druhá třetina nebyla ideální, musíme makat šedesát minut. To je základ, na kterém budeme pracovat,“ slíbil a vracel se ke čtvrtému pokračování série.

V něm se Slezané poprvé v sérii ujali vedení, přesto jejich vstup do utkání nebyl ani tentokrát perfektní. Jejich soupeř z hlavního města se jeví jako aktivnější.

„Až na druhý zápas se nám nepovedly nástupy. První třetiny nebyly ideální, i když v sobotu jsme ji vyhráli. Spartě šly oproti nám lépe nohy. Musíme se zlepšit v první polovině zápasu. Musíme hrát od začátku, ne prvních třicet, čtyřicet minut. I to je důvod, proč je to 2:2, a ne 3:1,“ shrnul zatím asi největší bolest Ocelářů v sérii Ondřej Kovařčík.

„Na můj vkus jsme trošku zakřiknutí, málo tvoříme a spoléháme se, že vzadu nedostaneme góla a že nějaký dáme. Musíme se víc tlačit do brány a nedávat soupeři přesilovky. Musíme se zlepšit dopředu, tam je to z naší strany málo,“ rozšířil Doudera výčet toho, co Třinec „musí“.

Prostoru ke sebezdokonalování je zkrátka stále dost. V sobotu však Oceláře výrazně srážely zejména individuální chyby. Třeba ta od Mikuláše Zbořila před gólem Šmerhy na 2:1 pro Spartu.

„To není nešťastná věc, ale individuální chyba. Nikdo na něj (Zbořila) řvát nebude. On ví, že to pokadil. Měl to řešit jinak a nedávat křižnou přihrávku ve vlastním obranném pásmu. I když byla vzduchem. Bylo to i o šikovnosti hráče Sparty, který puk sklepl a pak to měl jednoduché,“ popisoval Varaďa.

I tak v jeho mužstvu převládá relativní spokojenost. Ve vyprodané O 2 areně vyhrálo alespoň jedno utkání, kterým si vzalo zpět porážku z domácího prostředí.

Play off 2022 servis iDNES.cz

„Jeli jsme pro dvě výhry, ale jednu musíme brát. Je to 2:2 ve finále a i diváci jsou rádi, že je to vyrovnané. Teď to musíme překlopit na naši stranu a jet sem zpět za stavu 3:2 pro nás,“ hlásil sebejistě Ondřej Kovařčík. „Stav 2:2 znamená, že se začíná jakoby od nuly a na dva vítězné,“ dodal pak jeho bratr Michal.

„Dvakrát přišel plný dům a dali jsme si za cíl, že aspoň jednou musíme vyhrát, abychom odčinili domácí utkání, což jsme zvládli a jsme za to rádi. Kdybychom vyhráli i tentokrát, bylo by to o to lepší, ale nedá se nic dělat,“ zůstával v klidu Doudera, který si z Prahy odnáší i lehce zduřelý horní ret po zásahu mincí.

„Překvapilo mě, že se něco takového může stát, párkrát jsem to viděl na fotbale, ale na hokeji nikdy. Je hrozné, že to někoho vůbec napadne,“ vrátil se k pátečnímu incidentu, kdy někteří fanoušci začali házet předměty na třineckou lavičku.

„Už se to nevrátí a je to varování, aby se už nic podobného nestalo. Mohl mi třeba upadnout zub nebo někoho mohli trefit do oka, takže to nebyla legrace. Naštěstí to dobře dopadlo a víc bych se k tomu nevracel,“ uzavřel Doudera.

Teď se společně s ostatními Oceláři může znovu těšit na domácí prostředí. I pod Javorovým bude zcela jistě plná hala. Pomůže Třinci k dalšímu bodu?

„Vždycky to je výhoda,“ prohodil Michal Kovařčík.

„Jsme rádi, že budeme hrát u nás, ale sami vidíme, že oba týmy vyhrály po jednom duelu na soupeřově hřišti. Nechci říct, že to nehraje roli, ale záleží hlavně na našem výkonu a na tom, co předvedeme na ledě,“ zdůrazňoval Tomáš Marcinko.

„Diváci nás poženou, ale každý musí dvakrát vyhrát. Chceme samozřejmě zvítězit, ale i kdyby se to nepovedlo, tak nic není ztracené a stále máme další zápasy. Musíme se koncentrovat, nebláznit a nesnažit se rozhodnout hned v první minutě,“ vyzdvihoval Doudera důslednost a ostražitost.

„Určitě se nám domů pojede lépe než za stavu 1:3. Máme potenciálně dva zápasy u nás doma. Říkal jsem už před sérií, že to bude dlouhé a vyrovnané,“ nepřekvapil kouče Varaďu vývoj finále.

A stejně tak ho nešokovala ani hra Sparty.

Přestože brankář Pražanů Július Hudáček si před žurnalisty myslel něco jiného, když řekl, že Třinec „zaskočila“ rychlost a silovost jeho celku.

Varaďův zaskočený výraz se týkal jen reakce na Hudáčkova slova. Pak už hlavní strůjce třineckých úspěchů jen s kamennou tváří uzavřel: „Ať si říkají, co chtějí, my chceme vyhrávat zápasy. Sparta mě nijak nepřekvapila a čekal jsem tuto hru.“