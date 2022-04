ONLINE: Třinec - Sparta 1:1. Pražané rychle srovnávají gólem přes celé hřiště

Obě mužstva vědí a připomínají, že prohrou v pátém zápase neztrácí šance na titul.

„Každý tým musí vyhrát ještě dvakrát. My samozřejmě budeme chtít uspět, ale kdyby se to nepovedlo, nic není ztraceného. Stále máme další zápasy,“ říká třeba obránce Třince Milan Doudera.

ONLINE: HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 5. finále extraligového play off sledujeme podrobně

Za devatenáct let, kdy se hraje play off na čtyři vítězná klání, ale zůstala jedna zásada neporušena. Když bylo finále vyrovnané 2:2, vítěz následujícího duelu pokaždé získal i titul. Na takovou situaci došlo v historii pětkrát.

„Je to 2:2 a máme před sebou dva potenciální zápasy doma. Už před sérií jsem říkal, že to bude dlouhé, vyrovnané, a potvrzuje se to,“ uvedl třinecký trenér Václav Varaďa a narazil na výhodu, kterou Oceláři mají v podobě dvou střetnutí ve Werk areně.

Slezany sice požene vyprodaná hala, z míry je ovšem mohlo lehce vyvést sobotní čtvrté utkání, které Pražané otočili a nakonec vcelku přesvědčivě zvítězili 5:2. Tým z hlavního města v sérii obecně vyvíjí větší aktivitu.

„Na můj vkus jsme trošku zakřiknutí vepředu. Málo tvoříme hru a spoléháme se na to, že nedostaneme gól a jeden dva dáme. Musíme se více tlačit do brány a nedávat soupeři přesilovky. Musíme se zlepšit hlavně vepředu, tam je to z naší strany málo,“ sdělil Doudera. „Žádný zápas jsme nehráli celých 60 minut. Máme výpadky a to nás stojí vítězství,“ dodal třinecký obránce.

Sparťané naopak věří, že už vědí, jak vyzrát na urputný trpělivý styl soupeře: „Nesmíme je hlavně pustit do tlaku v útočném pásmu, naopak my chceme být týmem, který bude mít navrch. Nejedeme k nim přestát první třetinu, ale chceme si urvat výhru aktivní hrou,“ hlásil útočník Jan Buchtele.