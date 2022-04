Střílej! křičela celá aréna. Šmerha zvolil kličku a stal se hrdinou

Sparta poprvé v sérii nevstřelila první branku v utkání, když po neproměněné šanci Davida Kašeho poslal hosty do vedení Andrej Nestrašil. Ráz duelu zcela změnila druhá třetina, do které Pražané nastoupili skvěle. „Důležité byly dva slepené góly na jejím začátku, pak jsme mohli hru trochu zklidnit,“ míní Šmerha.

Právě on využil zaváhání ve třinecké obraně a poslal Pražany do vedení povedenou kličkou kolem Kacetla.

„Šli jsme napadat a já jsem si všiml, že hráč bude dávat zpoza branky nějakou žabku. Tu jsem se štěstím sklepnul, a i když jsem s pukem trošku haproval, tak jsem ho nakonec zkrotil a spadlo mi to tam,“ popisuje svou akci střelec branky.

Nejhezčí a zároveň nejdůležitější gól kariéry?

Je jedno, jestli je hezký, nebo hnusný. My musíme dávat i ty hnusné góly.

Celá hala na vás křičela, ať vystřelíte, ale vy jste s ledovým klidem Kacetla raději vymíchal.

Už jsem střílel mnohokrát, i v pátek jsem měl dost střel, tak jsem si říkal, že teď musím zkusit něco jiného.

Kdy jste naposledy zaznamenal tři body?

V extralize jsem je ještě nedal, o to je to cennější, navíc v takovém zápase, kdy gól potřebujeme.

Bylo čtvrté finále vaším nejlepším zápasem za Spartu?

Play off se mi hraje dobře celkově, tentokrát mi to vyšlo bodově, za což jsem rád. Věřím, že jsem splatil trenérům důvěru, protože hraju i přesilovky.

Během zápasu vás přesunuli k Janu Buchtelemu a Davidu Kašemu.

Je na trenérovi, jak to rozloží. Já se snažím hrát s každým.

Střeleckou smůlu protrhl i právě Buchtele, k tomu se trefil David Němeček.

No taky kdy jindy než teď. Potřebovali jsme zápas vyhrát a jsme za oba střelce rádi.

Kromě gólů jste se ocitl i v mnohých šarvátkách.

Mám to rád, člověk se pak dostane líp do zápasu, než když je bez emocí.

Cítil jste, že jste Třinec vyvedli z komfortu?

Trochu asi ano. Je to play off, není na co čekat, hraje se na krev a hráčům i tečou nervy. To k tomu patří.

Přitom doposud jste většinou vy mívali šance a Třinec dával góly. I tentokrát v první třetině.

Bylo to na začátku zápasu, měli jsme před sebou další dvě třetiny a víme, že máme schopný útok. Nikdy nic nezabalíme a budeme hrát až do konce.

Vnímáte nějaký rozdíl, pokud dáte první branku vy, a když naopak Třinec?

Po gólu se hned zatáhnou, hrají takový hnusný hokej, si myslím. My se do nich valíme a oni jen čekají na brejky. Tak to je, my víme, co hrají, a jsme na to připraveni.

Opět vás podporovala vyprodaná O 2 arena.

Nepopsatelný zážitek, fanoušci nás ženou dopředu a my je za to musíme odměnit.

Co bude nejdůležitější v pátém finále?

Bude důležité hrát s pokorou, ale se vztyčenou hlavou. My si věříme, už jednou jsme tam vyhráli. Budeme chtít znova a přivézt do Prahy vedení v sérii.