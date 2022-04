Kritika sudích se už netrestá? Ne, pokuty v extralize mají teprve přijít

Trenéři Josef Jandač ze Sparty, Patrik Augusta z Liberce, Radim Rulík z Mladé Boleslavi či Václav Varaďa z Třince, útočník Milan Gulaš z Českých Budějovic nebo obránce Martin Ševc z Mladé Boleslavi.

Ti všichni v letošním extraligovém play off více či méně hodnotili výkony rozhodčích, byť jim to herní řád zakazuje pod pohrůžkou pokuty 10 tisíc korun. Muže v pruhovaném nesmíte pokárat, ale ani pochválit. Pravidlo se v minulosti dodržovalo velice přísně.

Svaz - konkrétně ředitel soutěže Řezníček - doteď ovšem nevyřkl ani jeden rozsudek.

„Přístup se nezměnil, definice přestupku, stejně jako výše trestu jsou jasně popsány v Herním řádu extraligy. Výroky řeší ředitel soutěže a lze předpokládat, že padnou standardní pokuty,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

„Náhubkové“ pravidlo Co říká Herní řád? Kluby jsou povinny zajistit, aby v den konání příslušného utkání Tipsport ELH nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích jakkoliv nehodnotil výkon rozhodčích, způsob řízení utkání, či konkrétní výrok rozhodčího učiněný v souvislosti s řízením utkání, a to žádným přímým nebo nepřímým vyjádřením, či gestem. Za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož člen se takového hodnocení dopustí, potrestán finanční pokutou ve výši 10 000,- Kč. Uložení pokuty je v kompetenci ředitele ELH.

Proč pokuty ještě nepadly, ale zřejmě se jich kluby, které formálně za dodržování pravidla zodpovídají, teprve dočkají? Těžko říct.

„Na rozdíl od zastavení činnosti není v těchto případech stanoveno, že rozhodnutí musí padnout před nejbližším utkáním. Všechny podobné tresty zveřejňujeme ve chvíli, kdy jsou informovány kluby,“ dodal Zikmund.

Přitom byste si dosud mohli myslet, že tohle vše prošlo bez povšimnutí:

„Jsme v Třinci a je to zase stejný. Jen si to natoč. Jsme v Třinci a je to to samý. Už to začíná, zase jako minulý rok,“ pronesl Ševc naštvaně směrem ke kameramanovi ČT, když ho sudí v semifinále proti Třinci vyloučili.

„Že jsme měli tolik vyloučených? Na to se musíte asi zeptat pana Šindlera,“ odpověděl Gulaš po prohraném utkání v semifinále se Spartou a odkázal na šéfa komise rozhodčích Vladimíra Šindlera.

Bohatá na výroky byla zejména čtvrtfinálová série Sparty s Libercem.

„Jsem hrozně smutný z toho, jak to nedůstojně skončilo. Je mi líto těch dvaceti borců, kteří tam padají po hubě a hrají se zlomeninami, s teplotami a s čímkoliv, když to pak rozhodne, co to dneska rozhodlo. Bylo to jednoznačně špatné vyloučení, kde ten faul prostě nebyl,“ zlobil se Augusta.

„Jestli někdo kňourá do novin a vytvoří mediální tlak, tak to dneska úplně přesně zapůsobilo,“ rýpl si po dalším zápase Jandač. „Když se podíváte na třetí gól Liberce, byl po jasném faulu. Pokud se metr rozhodčích nesjednotí, pořád z toho bude guláš.“

Zleva: Gulaš, Ševc, Rulík, Augusta

Jandač se k rozhodčím vyjádřil i po pátečním třetím duelu finále s Třincem: „Byly tam věci, kterým jsme se divili. Ne v průběhu celého zápasu, ale některé momenty se nám nelíbily. Je to spoustu trestů navíc, které Třinec nedostal.“

Rulík se vyjádřil dvakrát v semifinále proti Třinci.

„Nic velkého, jen se vyvíjí tlak na rozhodčího. My to neděláme, ale oni (Třinec) to dělají,“ řekl prvně.

Později po Svačinově nájezdu, který vyvolal emoce a diskusi o jeho správnosti, řekl: „Rozhodl jeden nájezd, o kterém nejsem přesvědčený, že byl regulérní.“

Za hodnotící by se vzhledem k tomu, jaké tresty padly v minulosti, dala považovat i Varaďova reakce: „Vláďa vstřelil branku, rozhodčí ji uznal a to nám dalo vítězství. Já jsem za to rád.“

Nesouhlasíte, že by Varaďa hodnotil práci rozhodčích?

Minulé roky dokazují, že stačí skutečně málo, aby klubu přišla pokuta 10 tisíc korun. Pár příkladů:

Třinecký kouč Vladimír Kýhos v roce 2017: „Já nic hodnotit nebudu, protože bych se nedoplatil. Po tom závěru, po tom, co se tady událo. Ať si každý udělá obrázek sám. Díky a nashle.“

Kýhosův tehdejší svěřenec Rostislav Marosz: „Bohužel dneska rozhodly trochu jiné faktory. Každý ať si to vezme, jak chce.“

Liberecký kouč Filip Pešán v roce 2018 po dotazu na jedno z vyloučeních: „Zaplatíte za mě pokutu? Tahle by byla asi velká. Nezlobte se, komentovat to nebudu. Na shledanou.“

Pešán znovu v roce 2018: „Směšné vyloučení.“

Jeho tehdejší svěřenec Martin Bakoš: „Rozhodlo směšné vyloučení. Nestálo by za to začít pískat normálně?“

Litvínovský brankář Pavel Francouz v roce 2013 pro ČT: „Já nevím, kdo nám víc zavařil: jestli my sami nebo páni rozhodčí...“

Smyslem pravidla má být chránit pověst extraligy. Vyvarovat se vulgárních nadávek a neproměnit pozápasové rozhovory v kňučení a fňukání. Záleží také na přístupu, tedy jak přísně se pravidlo uplatňuje.

Zároveň platí, že hráč/trenér/funkcionář může výkony sudích beztrestně hodnotit hned o pár hodin později, jakmile nastane nový den.

A tak se hokejové prostředí už dlouho tradičně vrací k otázce, zda má pravidlo nadále platit, či zda by neměla platit úplná svoboda projevu.