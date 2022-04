Fanoušci Sparty opět řádili. Třineckého hráče zranili, v hledišti se porvali

„Nepřejeme si, aby diváci cokoliv házeli. My jsme hráči a trenéři, nijak to neovlivníme a jsme rádi za kulisu, že si lidi zaplatili drahé vstupné... Ale prosíme je, aby udrželi nervy na uzdě, fandili slušně a nic neházeli na led. S tím nesouhlasíme,“ povídal trenér Sparty Josef Jandač.

Kromě toho musel skousnout porážku 2:3 a vyrovnat se s faktem, že jeho tým prohrává ve finále české nejvyšší soutěže 1:2 na zápasy.

Sparta neprodleně po utkání vydala i prohlášení jménem generální manažerky Barbory Snopkové Haberové: „Celý klub se vymezuje proti neakceptovatelnému chování několika diváků, kteří vhodili předměty na ledovou plochu. Sparťanští fanoušci vždy fandí sportovně. Věříme, že se podobný incident nebude už nikdy opakovat.“

Připojil se i sparťanský útočník Michal Řepík: „Tohle na stadiony nepatří, ať už jde o jakýkoliv sport. Jsou tady děti a tohle by neměly vidět.“

K nějakému prohřešku se schylovalo ve třetí třetině delší dobu. V 57. minutě to definitivně načala bitka mezi třineckým Vladimírem Draveckým a sparťanem Tomášem Dvořákem poté, co Dvořák po odpískání vyslal střelu na brankáře hostů Ondřeje Kacetla. Toho času bez helmy.

„Dvořík asi písknutí neslyšel, ikdyž to podle mě bylo asi dvě vteřiny po a Káca neměl helmu a šlo mu to kousek kolem hlavy. To už smrdělo nějakým prů*erem. Ale pokud říká, že to neslyšel, tak asi neslyšel,“ krčil rameny střelec druhého třineckého gólu Andrej Nestrašil.

Trpělivost domácích fanoušků přetekla v 58. minutě.

Přitom se mohli zlobit jen a jen na svého hráče. Vladimír Sobotka zasáhl v útočném pásmu za stavu 1:3 třineckého obránce Martina Marinčina hokejkou mezi nohy. Ač se zkušený sparťanský útočník divil, musel zamířit na trestnou lavici na dvě minuty za sekání.

Když v tom na ledovou plochu začaly létat věci z hlediště. Rozlícení sparťanští fanoušci se hrnuli ke střídačce Třince a zvrchu na ni pokřikovali. Někteří dokonce připomněli ostudný pokřik o polských Židech z prvního zářijového měření.

Nezůstalo ale pouze u toho. Třinecký Doudera dostal do pusy hozenou desetikorunou, ta mu do krve rozsekla ret. Doudera po utkání mezi novináře nedorazil, zamířil k lékařům.

„To bylo hodně nepříjemné. Do sportu to nepatří a v aréně by měli posílit ostrahu,“ vykládal kouč Třince Václav Varaďa. „Stál tam jeden pán a ještě když někdo něco hodil, naschvál se díval na druhou stranu. To by se mělo zlepšit. My sami trenéři jsme se snažili blokovat vhozené předměty. Ještě jsem se nedíval na oblek, asi ho mám poplivaný nebo politý, ale stejně si ho v sobotu obleču zas.“

Kotel sparťanských fanoušků.

„Bylo to nešťastný,“ připojil Nestrašil. „V dnešní době to na hokej už asi ani nepatří, ale je to play off, finále... Na druhou stranu jsme rádi, že přišlo tolik fanoušků, kulisa byla fantastická. Závěr necháme na posouzení někoho jiného.“

Ve hře zřejmě chvíli byla i kontumace utkání ve prospěch Třince. „O odchodu do šatny jsme ale nepřemýšleli, chtěli jsme to dohrát. Je to finále, jako byly emoce v našich hráčích a sparťanech, tak byly ve fanoušcích. Nějak bych to nedramatizoval,“ dodal Varaďa.

Dramatické to ale určitě bylo u kotle hostů, kde se strhla mela mezi několika fanoušky obou táborů. Nejdřív na sebe někteří házeli kelímky s pivem, pak se do sebe pustili i „rukama“.

Podívejte se na potyčku mezi fanoušky v hledišti:

Až sobota odpoví na otázku, zda vedení extraligy Spartu za incidenty fanoušků potrestá, či ne.

Pokuta by mohla přijít i trenérovi domácích Jandačovi za to, že se po utkání nespokojeně vyjádřil na adresu rozhodčích. Nelíbilo se mu mnoho výroků hlavních sudích Romana Mrkvy a Daniela Pražáka.

„Byly tam věci, kterým jsme se divili. Ne v průběhu celého zápasu, ale některé momenty se nám nelíbily. Pojďme dál,“ řekl Jandač nejdříve.

Po otázce, zda naráží na první gól Třince, kterému předcházel pád sparťanského obránce Milana Jurčiny přes nohu klečícího Tomáše Marcinka, odpověděl: „Třeba. Nebo vyhození kotouče do hlediště. Nebo dvakrát krev (v obličeji) a jenom dvouminutové tresty. Prostě je to spoustu trestů navíc, které Třinec nedostal. A ten první gól mě mrzí asi nejvíc.“

Fakt zároveň je, že Sparta stejně jako v prvním utkání ztratila vedení. Litovat může hlavně vlastní střelecké nemohoucnosti. Ofenziva má pražský klub zdobit, jenže na Kacetla šlo v pátek pouze 21 střel, dalších 24 mířilo mimo bránu a čtyři Třinec zblokoval.

„Nevím, jestli nám to nelepilo, ale musíme se zlepšit, být zarputilejší a Kacetla propálit. On je výborný gólman, ale my z něj děláme Haška,“ litoval Řepík.