ONLINE: První extraligový mečbol. Kladno se snaží ukončit baráž s Jihlavou

„Je super, že budeme hrát doma,“ hlesl kladenský bek Marek Baránek. „Musíme to urvat co možná nejdříve, protože určitě platí, že poslední krok je nejtěžší. Nikdo z nás už se nechce vracet do Jihlavy,“ podotkl.

„Myslím, že to bude pořád stejně těžký boj jako ty předchozí zápasy. Určitě to nepojedou odevzdat. Musíme se co nejlépe připravit, odpočinout si a hrát alespoň tak, jak jsme hráli v pátek. Chceme baráž ukončit v Chomutově,“ uvedl útočník Adam Kubík.

Jihlavští sice ve třetím čtvrtečním zápase snížili stav série, když vyhráli 5:3. Leč o den později schytali těžký debakl 2:7, který se pokusí hodit za hlavu.

„Za posledním utkáním, který byl zápas blbec, musíme udělat tlustou čáru. Nechceme na to dál myslet. V pondělí jedeme do Chomutova hrát o život. Vůbec si nepřipouštíme, že už by se nehrálo v Jihlavě, budeme se rvát dál. Play off má kouzlo v tom, že jeden zápas můžeme takhle prohrát, ale další se hraje zase od nuly,“ neklesá na mysli kouč Dukly Viktor Ujčík.

Do branky může jihlavský trenér nasadit jasnou jedničku Maxima Žukova, který v pátek obdržel trest do konce utkání za bodnutí kladenského útočníka Matěje Berana špičkou hole. Ruský brankář je pro Duklu klíčový a může výrazně přispět k prodloužení baráže.

„Bude to těžké, ale uděláme, co můžeme. Třeba to ještě zlomíme. Je to o bojovnosti. Není nás moc, dva měsíce hrajeme co třetí den. Nebudeme nic měnit, jdeme zkrátka bojovat. Může to být poslední zápas, nemáme co ztratit a uvidíme, na co to bude stačit. Chceme vyhrát. A buď se to povede, nebo nepovede,“ podal situaci jednoduše obránce Vlastimil Bilčík.