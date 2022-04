Vyvíjí tlak na sudí, stěžuje si boleslavský kouč Rulík. Puk v bráně neviděl

„Nic velkého, jen se vyvíjí tlak na rozhodčího. My to neděláme, ale oni (Třinec) to dělají,“ řekl Rulík.

Boleslavský trenér se už v průběhu utkání obracel na hlavního sudího Vladimíra Pešinu se stížností vůči svému protějšku z třinecké lavičky, Václavu Varaďovi.

„Celý zápas na vás (Varaďa) jenom řve a mě ruší. Já to slyším, všichni to slyší. Zastavte to!“ naléhal Rulík ve 36. minutě, jak zachytily ruchové mikrofony.

Varaďa během vystoupení před novináři jakýkoli nátlak odmítl: „Pokud si rozhodčího vyžádám já nebo kolega, přijede ke střídačkám a poví, o čem byla řeč. Vyvíjení tlaku? To bychom se mohli bavit o hráčích, kteří jezdí za rozhodčími téměř při každém svém střídání.“

„Hraje se hokej, série běží korektně, všichni jedou nadoraz. Hledají se věci, které tu nejsou... Je to prostě boj. Ani bych nechtěl hrát semifinále jen tak na pohodu. Věřím, že druhá strana je na tom stejně. Hledáme něco, co nikde není,“ dodával kouč Slezanů.

O emoce v sérii není nouze. Situaci moc nenapomáhají ani sporné rozhodující momenty. Středočeši cítí křivdu už z druhého klání, kdy se podrobně rozebíral rozhodující nájezd Vladimíra Svačiny.

Po čtvrtku se ke Svačinovi „přidal“ Erik Hrňa s další trefou, která budí rozpaky. K třineckému forvardovi se odrazil puk, jenž lapačkou fantasticky zastavil v nepřirozené pozici se nacházející gólman Krošelj.

Jenže podle videorozhodčího až za brankovou čarou. Oceláři tímto gólem snížili na startu 59. minuty na 2:3, o 17 sekund později vyrovnali a v prodloužení se nakonec radovali oni.

Detailní záběry, které mohli vidět diváci, přitom u snižující branky stoprocentně nepotvrzují, že puk se nacházel celým objemem za brankovou čarou.

„Já jsem ho v bráně neviděl,“ sdělil lakonicky Rulík. „Díval jsem se i na opakované záběry a kotouč pořád nevidím prokazatelně za brankovou čarou. Rukavice tam je, ale myslím, že musí být vidět puk,“ dodává.

Právě zde se však mýlí, podle výkladu současných regulí nemusí být puk vidět, což mu vysvětlili i přítomní žurnalisté.

„Neznám přesně pravidla, myslel jsem, že musí být prokazatelně vidět i puk. Řekl jsem jen, že jsem puk v brance neviděl. To je celé,“ popisoval Rulík.

Vedle něj stojící Varaďa mohl být naopak spokojený. Jeho celek vyhrál i sedmý duel v letošním play off, ačkoli zápasu opět vyloženě nedominoval.

„Vždy to je vyrovnané, ale jsme schopni najít cestu k vítězství. V minulých zápasech nám přesilovky až tak nešly, nebo jsme jich neměli moc. Boleslav hrála zodpovědně dozadu a brousila nás. Měli jsme to těžké. Věřím ale, že máme dostatečně silné hráče, aby dokázali v hlavě přepnout,“ podotýkal Varaďa. „Někdy se to nemusí podařit, ale šli jsme tomu naproti.“

Pětačtyřicetiletý trenér navíc svému celku pomohl odvážným a velmi překvapivým tahem, kdy ze hry už po druhém inkasovaném gólu stáhl brankáře Ondřeje Kacetla, z něhož se v play off stal takřka neprůstřelný muž. Varaďa po střetnutí vysvětloval, co jej k danému kroku vedlo.

„Trenér gólmanů napočítal 11 střel za celý zápas na naše dva brankáře. Oba góly nejsou Ondrův styl, byly z těch lacinějších. Respektive slabších, jak já říkám. On to hodí za hlavu a bude nachystaný do dalšího utkání tak, aby byl připravenější. Z tohoto utkání jsem to z něj necítil, proto ten tah.“

Nastoupí Kacetl do pátečního duelu? Čtvrté pokračování série můžete sledovat prostřednictvím naší podrobné online reportáže.