Rozzuřený Gulaš: Proč jsme vylučovaní? Na to se asi ptejte pana Šindlera

Přitom úvodní dvě periody druhého semifinále extraligového play off se odehrály celkem v poklidu: Sparta vyfasovala šest trestných minut, Motor dokonce jen dvě.

Gulaše pobouřily situace, které přišly na řadu až ve chvíli, kdy už České Budějovice zaostávaly o tři branky. Na startu třetí třetiny dvakrát inkasovaly, vystřídaly gólmany a snažily se o návrat do zápasu.

Pak ale hostující obraně pláchl David Němeček, jehož podrazil Petr Šenkeřík. Sparťanský bek padl na kolena a nekoordinovaně doklouzal do brankoviště, kde se srazil s Janem Strmeněm.

Do ležícího sparťana se jako ochránce svého gólmana okamžitě pustil tvrďák David Štich, který se posléze dostal i do potyčky s obrovitým Milanem Jurčinou.

„První trest jasnej, pak iniciátor. Pak vzájemná bitka,“ vysvětloval hlavní rozhodčí Jakub Šindel rozvržení trestů střídačkám.

V tu chvíli už byl obvykle klidný budějovický kouč Jaroslav Modrý nepříčetný. „Jurčina ale přijel do bitky jako třetí!“ halekal a vztekle mlátil dvířky střídačky.

David Němeček skončil po úniku v brance Jana Strmeně.

Sudí už však svá rozhodnutí nezměnili. Přestože na tresty to bylo v tu chvíli tři ku jedné „ve prospěch“ Budějovic, hrálo se pět na čtyři. Jako by se totiž dvouminutová vyloučení Šenkeříka a Jurčiny vykrátila, v potaz se tak bral pouze dvojnásobný menší trest pro Šticha. Tím pádem čtyřminutová početní výhoda pro Spartu.

O osm sekund později přišla pro Motor další rána. Krátce po vhazování letěla ruka Reného Hradila vzhůru, arbitr poslal na trestnou lavici Jana Piskáčka za zásah do oblasti hlavy a krku.

Tady určení postihu ovšem trochu hapruje. Jak ukázaly opakované záběry, hostující obránce protivníka trefil hokejkou jen do ramena. Tu však držel v obou rukách, dalo by se tedy mluvit o krosčeku.

Za další čtyři vteřiny každopádně rozvlnil síť Filip Chlapík, Sparta vedla 5:1 a bylo hotovo.

„Nezlobte se, ale já to hodnotit nebudu. Sparta má druhý bod, nás teď čekají dva zápasy doma,“ odmítl blíže komentovat dění na ledě zjevně nasupený Gulaš v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.

Odpovídal útržkovitě, jako by měl už výstup před kamerami nejraději co nejrychleji za sebou.

„Jak říkám, dva zápasy doma urveme. Věřím tomu, protože jsme byli tentokrát lepší. A že jsme měli tolik vyloučených, to se nedá nic dělat. To už jsem říkal předtím. Věřím, že sérii otočíme,“ uzavřel své hodnocení autor jediné branky Motoru v zápase.

Nejedná se o první případ, kdy si v letošním extraligovém play off hráči stěžovali na rozhodčí, kteří podle nich nepískají rovinu. V souběžně hrané druhé semifinálové sérii se v neděli po svém trestu do konce utkání rozčílil mladoboleslavský kapitán Martin Ševc.

„Jsme v Třinci a je to zase stejný. Jen si to natoč. Jsme v Třinci a je to to samý. Už to začíná, zase jako minulý rok,“ pronesl zkušený obránce naštvaně směrem ke kameramanovi České televize.

Mladá Boleslav se zlobila i v pondělí, rozhodující samostatný nájezd třineckého Vladimíra Svačiny totiž hosté reklamovali. Zdálo se jim, že se útočník Ocelářů s pukem vrátil a neprovedl exekuci v souladu s pravidly. „Za mě gól, ale jistý si nejsem,“ krčil rameny strůjce vítězství.

Obě série se nyní přesouvají na led celků, které na tom byly po základní části hůře. Ve čtvrtek a v pátek tak tedy budou České Budějovice a Mladá Boleslav doma bojovat o setrvání v bitvě o vysněné finále.