Jak pískat v hokejovém play off. Rozhodčí a jejich rozdílný metr

Každý rok slyšíte frázi, že extraligové play off je úplně jiná soutěž než základní část. Že se začíná nanovo. Jenže často to pak vypadá i tak, že ve vyřazovacích bojích platí úplně jiná pravidla. Hokejisté si mohou více dovolit. Co by se ještě před týdnem trestalo, teď se odpouští.