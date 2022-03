Kňourá do novin, rýpl si Jandač. Nechci si hrát na přestřelky, reagoval Augusta

Viděli jsme skvělé utkání play off a fantastický výkon našeho týmu i Sparty. Bylo tady hodně diváků, mělo to vše, co má utkání play off mít. Jsem akorát hrozně smutný z toho, jak to nedůstojně skončilo. A je mi líto těch dvaceti borců, kteří tam padají po hubě a hrají se zlomeninami, s teplotami a s čímkoliv, když to pak rozhodne, co to dneska rozhodlo. Bylo to jednoznačně špatné vyloučení, kde ten faul prostě nebyl. Je to smutné pro hokej, pro diváky a hlavně pro nás.