Byla to facka, zní ze Sparty. Nebyli jsme ani tvrdí, štvalo Jandače

Právě on v osmé minutě rozproudil Spartu kuriózní trefou přes celé kluziště, kterou trestuhodně pustil domácí gólman Kacetl.

Za necelé tři minuty Němečkovo nahození od modré čáry tečoval za nejistého Kacetla zase Dvořáček. Hosté z Prahy vedli 2:1.

Divoká první třetina v Třinci nabídla už čtyři branky, stav je 2:2! Tento gól si Ondřej Kacetl za rámeček rozhodně nedá...

Potom ale bylo všechno špatně...

Třinec vyrovnal. Po přestávce se dostal do vedení, které navyšoval.

„Ta první třetina nebyla tak špatná a pohyb byl celkem dobrý,“ hodnotil sparťanský trenér Josef Jandač. „Nástup do druhé třetiny se nám nepovedl, pak už to bylo těžké a Třinec si to dobře pohlídal. My jsme dnes nehráli vůbec dobře.“

„Nepředvedli jsme vůbec nic. Špatný zápas z naší strany,“ přikyvoval obránce Němeček. „ Není to o Třinci, ale o nás.“

Sparta čeká na extraligový titul patnáct let. Čekání se může natáhnout, vidina trofeje se jí vzdálila hlavně po druhé třetině, v níž čtyřikrát inkasovala.

„Pořád se s tím dá něco dělat, bylo to divoké utkání oproti těm předešlým. Oba gólmani (Kacetl a Hudáček) předtím měli výborné výkony, ale dnes to na ně dolehlo,“ přemítal Jandač. „My jsme i dali kontaktní gól na 3:4, ale udělali jsme nesmyslný faul, který nic neřešil. Bylo to oplácení. Dostali jsme gól na 5:3, to nás dostalo.“

Předchozí finálové partie byly enormně vyhecované. A páté finále? Horko bylo spíš v nedalekých železárnách než na ledu.

„Chtěl jsem, abychom ten zápas dohráli do konce a abychom byli tvrdí. To mi ale nepřišlo,“ štvalo Jandače. „Může to na člověka působit dojmem, že už to Třinci půjde samo a může to být naše výhoda,“ navázal Němeček. „Budeme se tu kartu snažit obrátit v náš prospěch.“

Sparťanský kouč zase plánoval, že pětihodinovou štreku autobusem do Prahy věnuje rozboru zpackaného mače.

„Nám se to dnes vůbec povedlo. I když jsme předtím v sérii prohráli, tak to mělo parametry. Dnes to od nás parametry nemělo. Musíme se z toho oklepat a dostat tu sérii zpátky do Třince,“ pravil Jandač.

Čím déle hovořil s novináři, tím se jeho odpovědi se zkracovaly. Nepřipouštěl si, že okolnosti jeho mančaftu nepřejí.

Víte, že extraligové finále za stavu 2:3 na zápasy ještě nikdo nezvrátil?

„To mě vůbec nezajímá.“

A ví, koho pošle do brány, v němž se v úterý vystřídal Hudáček i Machovský?

„Vím.“

Jandač ví, že pádnější reakce Sparty po zpackaném výjezdu do Třince musí přijít na ledě.