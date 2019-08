Třinci odešel Cienciala. Citelná ztráta, vědí bratři Kovařčíkovi

„Bude nám hodně chybět, ale chtěl zkusit něco nového, novou výzvu, která ho zase posune,“ řekl čtyřiadvacetiletý Ondřej Kovařčík. „Hrával jsem s ním od dorostu. Bude to citelná ztráta, ale popereme se s tím.“ Kovařčíci se s Ciencialou scházeli i mimo led. Zašli spolu třeba na pivo. „Sem tam jsme se sešli i o prázdninách,“ uvedl dvaadvacetiletý Michal. „Hráli jsme s ním dlouho, Ondra trochu déle.“

Už mají představu, s kým by mohli v útoku po Ciencialově odchodu hrát?

„Minulou sezonu jsme často nastupovali i s Aronem (Chmielewskim), když byl Činel (Cienciala) v jiné lajně nebo zraněný,“ odpověděl Ondřej. „Ale je to na trenérech, koho k nám dají. Anebo jestli nás třeba rozdělí. Bude záležet na aktuální formě, jak budou vypadat přípravné zápasy. Podle toho trenér poskládá sestavu.“ Bratři by rádi i dál pokračovali spolu v jednom útoku. „Ale když nebudu hrát s bráchou, tak se svět nezboří. Musíme umět hrát i bez sebe,“ podotkl Ondřej.

Michalu Kovařčíkovi z Třince se nepovedlo překonat libereckého gólmana Romana Willa. Třinecký Ondřej Kovařčík nahání soupeře z Hradce.

„Je to na trenérech, jak to rozloží. Stejně přijde doba, kdy spolu nebudeme ani v jednom týmu,“ dodal Michal. S druhou sezonou, kterou Kovařčíci odehráli mezi elitou, musejí být spokojeni. „Vždyť jsme vyhráli zlato, čímž se sezona neuvěřitelně vyšperkovala,“ prohlásil Michal.

„Individuálně to mohlo být i lepší,“ uvedl Ondřej. „Výkony byly někdy jako na houpačce. To musíme vypilovat, ale do šancí jsme se dostávali. Gólů mohlo být daleko více. Ale jak říkal brácha, vyhráli jsme titul, tak co může být většího?“ Kovařčíkové o sobě dali hodně vědět v play off předminulé sezony, kdy výrazně spolu s Ciencialou přispěli k postupu do finále.

„Těší nás, že nám trenér dával prostor. Teď jsme zase o rok starší, zkušenější, takže snad nám to bude v dalším ročníku extraligy padat ještě více,“ doufá Ondřej. Kovařčíkové absolvovali přípravu s týmem, ale tu individuální částečně i spolu. „Brácha je můj nejlepší kámoš, tak jsme toho spolu samozřejmě dělali hodně. Ostatně když někam jdeme, tak společně,“ usmál se Ondřej.

Shodují se, že jsou na sezonu dobře připraveni. „Takže už to jen vypilovat,“ řekl Michal.

Už se dívali, kdy přijede do Třince Mladá Boleslav s jejich někdejším parťákem Davidem Ciencialou? „Ještě jsme se nedívali, ale určitě to přijde brzo,“ uvedl Michal.

Oceláři budou hrát 27. září v Mladé Boleslavi a doma ji přivítají 15. listopadu.