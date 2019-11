Debutant Michal Kovařčík: Nominaci musím potvrdit na ledě

Spolu s Michalem Kovařčíkem k reprezentačním zápasům vyrážejí i třinečtí obránci Milan Doudera a David Musil a útočník Matěj Stránský. Ve výběru byl také bek Vladimír Roth, leč ten se omluvil kvůli zranění.

„Teď toho bylo dost, ale už tu nominaci pomalu vstřebávám,“ usmál se Kovařčík, jemuž bude tento měsíc třiadvacet let. „Po sobotním utkání s Litvínovem (2:0) jsem potřeboval vydechnout, zregenerovat. V neděli jsem měl volno, ale v pondělí jsem už vyrazil na sraz do Prahy.“

Tušil jste, že byste mohl být v nominaci?

Agent mi říkal, že to vypadá dobře. Ale soustředil jsem se na své výkony. Jen ty mě tam mohly dostat. Na reprezentaci jsem vůbec nepomyslel. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že se do ní dostanu, tak nevím, jestli se mu nezasměju.

Berete to jako další posun v kariéře?

Doufám, že tomu tak bude. Jsem hodně natěšený a zvědavý na mezinárodní tempo. Jak to bude na ledě vypadat.

Zvedne vám start za národní tým sebevědomí?

Doufám, že ano, ale hlavně musím podávat dobré výkony, abych to tam nejel jenom odklouzat, abych dokázal, že jsem si nominaci zasloužil.

Co říkáte tomu, že Třinec má v národním mužstvu čtyři hráče?

Jsem rád, že od nás jede víc kluků. Určitě mi pomůžou, protože už vědí, jak vše chodí. Nebudu tam sám. To by pro mě asi bylo těžší.

Nebude vám chybět bratr Ondřej, s nímž v Třinci hrajete v jednom útoku?

Snad se jednou povede, že se s bráchou setkáme i v reprezentaci. Třeba Zohornové jsou tam tři...

Když jste se díval na nominaci, s kým byste si rád zahrál?

Ty jo... Nad tím jsem nepřemýšlel. Jsou tam nesmírně šikovní a výborní hráči. Bude mi úplně jedno, s kým nastoupím, ale těším se. Jsem moc zvědavý. Nevím, jaké má trenér se mnou plány. Jen vím, že na tiskovce říkal, že chce složit trojici mladých útočníků do jedné řady. Měl jsem hrát s Beránkem a Flekem, který se ale zranil. Nevím, jak to teď vymyslí. Vše se určitě včas dozvím.

Máte představu, zda vás reprezentační trenér Miloš Říha postaví na křídlo, nebo do středu útoku?

Vůbec nevím, ale bude mi to víceméně jedno.

V Třinci jste si letos vyzkoušel oba posty. Je to vaše výhoda?

Jo, hrál jsem levaso a také na centru, takže v tom opravdu problém nebude.