Makáme a bodům jdeme naproti, říká Kundrátek o třinecké sérii

„Zápas se nevyvíjel moc dobře, hlavně v první třetině, kdy to z naší strany bylo dost vlažné,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa, který mezi elitou odkoučoval dvousté utkání. „Pomohlo nám, že jsme ještě do přestávky vyrovnali na 1:1.“

To se trefil Kundrátek.

Třinecký obránce připustil, že se zpočátku jen těžce prosazovali. „Hosté nás napadali a dobře zavírali mantinely. Měli jsme problém dostat se ven z našeho pásma. Ale něco jsme si řekli a hru zlepšili,“ uvedl Tomáš Kundrátek.

Druhá třetina rozhodla, byť v ní domácí dali jen jeden gól, a to v přesilovce díky teči Marcinka po střele Jaška. „Ve druhé části přišel nějaký zlom. Jako bychom byli na kolotoči. Nevím, co se s námi stalo. Přestali jsme hrát, a když nejste aktivní a bojíte se něco udělat, je to čekání na smrt,“ prohlásil litvínovský útočník Patrik Zdráhal.

„My jsme se dostali do tlaku a Litvínov neměl skoro žádné šance, tam se to asi zlomilo,“ uznal obránce Ocelářů Jan Jaroměřský.

Tři hattricky, karlovarský obrat a liberecké strádání. Ligu vede dál Třinec Páteční duely extraligy přehledně

„Zlepšili jsme pohyb, dobře jsme pracovali v útočném pásmu. Druhá třetina byla o hodně lepší než první a od toho se utkání odvíjelo,“ dodal Tomáš Kundrátek.

Jak náročné je pro Oceláře stále potvrzovat svou nadvládu v extralize a držet nynější bodovou sérii? „Důležité je, že se soustředíme na naše věci, na to, co máme dělat. Hrajeme poctivě, znovu nám začaly fungovat přesilovky. Makáme a bodům jdeme naproti,“ odpověděl Kundrátek.

„Osobně si nějakou sérii nepřipouštím,“ podotkl Jaroměřský. „Každé utkání je důležité a rozhodně nehrozí, že bychom něco podcenili, že bychom si mysleli, že už máme nahráno.“