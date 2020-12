Jako v éře Vsetína. Proč nenasytný Třinec válcuje v rozbité sezoně extraligu

Oceláři vládnou, ač v rozbité covidové sezoně zvládli nejméně zápasů (14). Ve všech ale bodovali, jen jednou prohráli. Nastříleli nejvíc gólů (65), nejméně inkasují (33). A co je nejpodstatnější – skoro vždy si počínají suverénně.

Třinec - Litvínov Online od 17 hodin

„V některých zápasech jsem byl velmi spokojený. S projevem, drajvem, vůlí i obětavostí,“ chválí jindy přísný kouč Václav Varaďa. „Nerad bych to ale zakřikl.“

Pokud jeho tým udrží tempo – což není úplně pravděpodobné, ale ne zcela vyloučené – mohou po základní části atakovat metu 145 bodů.

I když na Třinec lehce padne výsledkový splín, hravě překoná rekord samostatné nejvyšší soutěže, který před čtyřmi lety vytvořil Liberec se 118 body.



Současnou třineckou úspěšnost neměl ani Vsetín v sezonách největšího rozmachu. Na konci 90. let soupeři vsetínského hegemona jen bledli, když viděli Čechmánka, Dopitu, Procházku, Pateru a spol. vystupovat z autobusu.

Světoví šampioni nebo pozoruhodné individuality se z extraligy postupně vytrácejí. Jednou z předností chřadnoucí soutěže se alespoň stalo heslo, že každý může porazit každého. Teď však trenér Varaďa ví: „Když do zápasu dáme všechno, vyhrajeme.“

Václav Varaďa při koučování hokejistů Třince

Bodové rekordy v základní části Tříbodový systém od sezony 2000/01:

118 – Liberec, 2015/16, průměr 2,27 bodu na zápas

111 – Pardubice, 2002/03, průměr 2,13

110 – Sparta, 2013/14, průměr 2,12

110 – Sparta, 2015/16, průměr 2,12 Dvoubodový systém:

78 – Vsetín, 1998/99, průměr 1,50 bodu na zápas

76 – Sparta, 1999/00, průměr 1,46

75 – Vsetín, 1996/97, průměr 1,44 Zdroj: hokej.cz

I proto se rodí unikátní počin. „Mají úžasnou formu, kterou krásně načasovali,“ připomíná expert David Moravec. „Těží nejspíš z toho, že jako jeden z mála týmů celou dobu trénovali v zahraničí.“



Zatímco konkurenti Třince při sportovním lockdownu různě improvizovali, Ocelářům stačilo přejet pár kilometrů do polského Těšína a trénovat na ledě. Covidové starosti ještě víc rozevírají nůžky mezi kluby, které chtějí v extralize uspět, a mezi těmi, které chtějí přežít.

Další důvody ohromujícího třineckého rozjezdu není složité rozklíčovat. Široký, vyvážený a mimořádně kvalitní mančaft. Nejlepší útok soutěže Stránský – Vrána – Růžička, k tomu zámořské dravce Zadinu, Jaška a gólmana Kořenáře. Obranu drží reprezentanti Kundrátek, Musil nebo Gernát. Klub si už sám vypiplal bratry Kovařčíky nebo Poláka Chmielewského. Až do jara 2027 má podepsanou smlouvu kouč Varaďa.

„Je tam koncepce, obrovská kvalita i konkurence,“ říká Moravec. „Hráči třetí a čtvrté pětky, kteří nechodí na přesilovky, by kdekoliv jinde v extralize plnili důležitější roli.“

Jako příklad poslouží třeba Zbyněk Irgl, který už před třemi lety vyměnil třinecké strádání za Olomouc. Stal se opět hvězdou týmu a srovnával: „V Olomouci je posilovna velká jako masérská místnost v Třinci. A tam je zase posilovna velká jako celé zázemí v Olomouci,“ srovnával známý útočník. „Třinec beru jako top organizaci ve srovnání s celou Evropou i Ruskem.“



V Třinci se postupně naučili, jak hospodařit s nadstandardním rozpočtem, který v létě o pětinu snížil koronavir.

Třinecká čísla Bodování extraligy

1. Růžička 25 (7+18)

3. Stránský 18 (12+6)

8. Gernát 15 (3+12)

10. Vrána 14 (7+7) Střelci

1. Stránský 14 gólů Úspěšnost brankářů

11. Štěpánek 91,41 %

17. Kořenář 89,95 % Průměr gólů za zápas

1. místo (v extralize) 4,64 Průměr střel za zápas

4. místo 31,29 Přesilovky

1. místo 23,94 % Oslabení

4. místo 87,3 % Vyloučení

12. místo 152 minut Zdroj: Hokej.cz

Oceláři už zběsile nepřivádějí posily. Když si s někým plácnou, velkou část výdělku představují motivační bonusy. Prémie mohou základní plat téměř zdvojnásobit, takhle stavěné smlouvy jsou v extralize v menšině.

„Je to správná cesta, jak z hráčů vytěžit maximum,“ tvrdí Varaďa. „Někteří hráči nebo agenti to neviděli stejně a nedomluvili jsme se s nimi. Chtěli mít jisté peníze, aniž by na ně byl vázaný týmový úspěch.“

I v tom tkví třinecká nenasytnost, dnes ji od 17.00 otestuje Litvínov.

Je logické, že i extraligového lídra potká ztráta formy nebo hráčů. „Už teď se nám malinko objevují u některých hráčů symptomy zranění,“ přiznává Varaďa. „Program je smrtelný pro všechny týmy.“

K tomu připočtěte odchod hostů do NHL, šetření opor a experimenty před vyřazovacími boji. Výmluvná je i bilance, že z posledních osmnácti sezon se pouze dvakrát stalo, že vítěz základní části ovládl i play off (Třinec 2011 a Liberec 2016).

Po letošním zrušení sestupu se veškerá pozornost soustředí na čelo. A díky třinecké jízdě to není nuda. „Nehoníme se za rekordem, máme vlastní cestu,“ poví Varaďa. „Jen malý si ale dává malé cíle.“