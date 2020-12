Dvoustý zápas za Třinec? Další den v práci, neprožívám to, řekl Varaďa

„Vůbec jsem neregistroval, že mám dvoustý zápas, až mi to před chvílí řekla Dita (mluvčí klubu Dita Ondrejková),“ uvedl někdejší vynikající útočník. „Toho, že mi zápasy přibývají, si neskutečně vážím, ale nijak to neprožívám. Je to další den v práci.“



Trenérskou premiéru v extralize zažil v Brně s Kometou. „Tuším, že jsme padli v prodloužení, nebo na nájezdy. Ale hráli jsme docela slušně,“ připomněl. Tehdy opravdu podlehli 4:5 na nájezdy.

Dá se říct, jak se trenérsky s přibývajícími zápasy mění? „Samozřejmě neustrnu,“ odpověděl. „Snažím se posouvat dál a dál. Nabíjí mě energie mých hráčů a chuť vyhrávat.“

A tu Třinečtí předvedli i proti Litvínovu, který porazili 4:2, byť opět prohrávali.

„Zápas se nevyvíjel moc dobře, hlavně v první třetině, kdy to z naší strany bylo dost vlažné,“ podotkl Varaďa. „Pomohlo nám, že jsme ještě do přestávky vyrovnali na 1:1. Ve druhé třetině jsme za to vzali a vytvořili si spoustu šancí, které až na výjimky zůstaly nevyslyšeny. Bylo super, že jsme odskočili třetí brankou.“

Hru Litvínova ocenil. „Byl velmi nebezpečný, i když moc příležitostí neměl. Hrozil z nenápadných situací, které jsme si pohlídali.“