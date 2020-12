Třinec dál boduje. Prohráli jsme vlastními chybami, želí v Pardubicích

Nejlepší vstup do sezony v historii klubu zažívají třinečtí hokejisté. „To nás ale nesmí uspokojit, musíme šlapat dál,“ nabádá třinecký útočník Matěj Stránský. „Každý se na nás bude chtít vytáhnout, ale doufám, že takto budeme pokračovat a vyhrávat.“

Stránský se na úterním vítězství podílel dvěma góly. Dva dal i předtím v Pardubicích, kde Oceláři prohráli 6:7 v prodloužení. „To je spíše náhoda, že se mi proti Pardubicím daří, protože na každého soupeře se soustředím stejně,“ podotkl Stránský.

Podobně jako v Pardubicích také v úterý se souboj měnil v divokou přestřelku. V závěru první třetiny padly tři góly během 59 vteřin, když nejprve Oceláři během 34 sekund otočili stav na 2:1 a poté ještě hosté v čase 19:16 stačili vyrovnat. A ve druhé části hry soupeř vedl 3:2 jen 37 vteřin.

„Takovou přestřelku jsme zažili už doma. My i oni jsme s nepříznivým stavem chtěli rychle něco udělat,“ připomněl pardubický útočník Vladimír Svačina. „Prohráli jsme vlastními chybami, ty Třinec trestá. Přitom jsme pomýšleli na nějaké body.“

Svačina se povzdechl, že nemohli čekat, že s Třincem podruhé za sebou nastřílejí sedm gólů. „Ale i s těmi třemi jsme nějaké body mohli mít. Spíše se musíme zaměřit na obranu,“ dodal.

„Bylo to divoké utkání, které nás stálo spoustu sil, protože soupeř hraje hodně agresivně a důrazně,“ upozornil třinecký trenér Marek Zadina. „Tím, jak góly padaly rychle za sebou to byl těžký zápas i na psychiku,“ prohlásil Matěj Stránský. „Ale zvládli jsme ho a tentokrát vyhráli my. Hlavně jsme chtěli hrát jednoduše a nedělat zbytečné chyby, neztrácet puky.“

Třetí branku domácích dal Roman trefou k levé tyči. V 17. extraligovém duelu se dočkal prvního gólu v extralize. „Do šancí jsem se dostával už dříve, ale bohužel mi to tam nepadlo. Už mi náš pokladník říkal, jestli snad nechci nic platit do týmové kasy... Jsem moc rád, že tentokrát to vyšlo, ale důležité je, že jsme vyhráli,“ uvedl Miloš Roman.

Zatímco v předešlých duelech nastupoval uprostřed útoku s Draveckým a Hrehorčákem, v úterý byl na levém křídle ve formaci s bratry Kovařčíky. Pomohla mu změna? „Možná, protože Ondra mě našel přesně v kruhu a já už jen prostřelil brankáře,“ odpověděl Roman. „Ale všechny spoluhráče musím pochválit, rozuměl jsem si i s klukama v předešlém útoku.“

Pardubice vedla třinecká legenda Richard Král, který je s 567 kanadskými body nejproduktivnější hráč Ocelářů v historii. Ostatně pod stropem Werk Arény visí jeho dres. „Před utkáním jsem se na něj podíval. Je to hezké, ale v zápase na to nemáte myšlenky. To je pořádný šrumec,“ řekl Král.

Třinečtí hokejisté zakončili sérii šesti domácích zápasů za sebou ve dvanácti dnech. Ztratili v nich jen dva body. Nyní budou hrát v pátek v Českých Budějovicích a v neděli v Brně. „Je nám jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku,“ řekl Matěj Stránský. „Bez diváků je výhoda domácího prostředí minimální. My se musíme připravit na každé utkání jako dosud a hrát, jak nejlépe umíme.“