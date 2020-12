Nádherná akce Vrány i férové gesto Kudrny. Souboj Třince a Sparty bavil

V oslabení ve 37. minutě odrazil nápor hostů, kteří dvě minuty předtím snížili na rozdíl jediné branky. „Protihráč možná zaspal, takže jsem se trochu dostal před něj a nějak mě napadlo natočit se před branku,“ popsal svou trefu Petr Vrána.

„Ten gól nám hodně pomohl, protože Sparta hrála slušně,“ potvrdil třinecký trenér Václav Varaďa. „Udělal to parádně. Navíc ve vlastním oslabení,“ chválil svého kapitána třinecký útočník Erik Hrňa.

Třinečtí přitom po 46 vteřinách hry prohrávali. Leč dvěma góly během 39 vteřin stav otočili, a když Růžička ve středním pásmu obral o puk Zikmunda a nájezd proměnil, ještě v první třetině vedli 3:1.

K obratu výrazně přispěl Erik Hrňa asistencí a svým prvním gólem v sezoně, když se na 2:1 prosadil střelou do odkryté branky.

Přiznal, že se bál, aby netrefil gólmana, jak se mu to stalo v předešlém duelu s Hradcem Králové. „Naštěstí to tam spadlo, ale když si hosté vzali trenérskou výzvu, zda někdo od nás nebyl v brankovišti, tak jsem si říkal: Ty brďo, mně snad není přáno ten gól dát...“

Jenže platil. A i díky tomu Třinečtí zůstávají jediným mužstvem v soutěži, které bodovalo ve všech dosavadních zápasech. Oceláři jich zatím odehráli čtrnáct.

Sparta v 52. minutě mohla hrát přesilovku, když sudí vylučovali Jana Jaroměřského za podražení Andreje Kudrny. Jenže útočník Sparty férově přiznal, že upadl sám.

„Je to od něj hezké gesto, i když přesilovka nám ještě mohla dát šanci na lepší výsledek. Je to však fair play, což do sportu patří,“ prohlásil sparťanský útočník Roman Horák.

„Bylo to skvělé gesto a snad se mu někdy vrátí,“ řekl Petr Vrána. „Byl jsem u toho a hned jsem pořvával na rozhodčího, že tam žádný kontakt nebyl. Andrej to cítil stejně.“