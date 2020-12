VIDEO: Fair play na Slovensku. Kulhající soupeř? Radši míč zakopnout

Běží 87. minuta zápasu, na ukazateli skóre svítí 1:0 a hráč domácího Slovanu Aleksandar Čavrič právě rozjíždí slibnou akci po pravé straně hřiště. Jenže obránce soupeře Juha Pirinen je evidentně zraněný a k Čavričovi jen se sebezapřením klopýtá. Doslova skáče po jedné noze. Srbský útočník Slovanu záhy přerušuje hru a odkopává míč do autu.



Fortuna Liga @FortunaLigaSK Tá hra je krásna najmä vtedy, ak v nej cítiť nádych fair play. ❤️ Čavrič z @SKSlovan mohol ísť do čistej šance, no loptu zakopol... Krásne gesto #fairplay https://t.co/a7Stxe709z oblíbit odpovědět

Co na tom, že Čavrič možná mohl svému týmu pojistit vedení. Jediné, co této situaci chybělo, byl potlesk tribun, které byly pochopitelně prázdné.

„Myslím, že nejdůležitější věcí v životě je být dobrým člověkem. Mohla to být pro nás velká šance, ale při zranění soupeřova obránce by to nebylo fér, proto jsem míč poslal do autu. Hrát fér znamená hodně ve fotbale i v životě,“ líčil šestadvacetiletý hráč, jenž přišel do Slovanu před čtyřmi lety z z belgického Genku.



„I když jsem zažil situace, ve kterých se soupeři nezachovali vždy fair play, v mém životě je to důležité, velmi si na tom zakládám,“ dodal Čavrič.

Podobný přístup zjevně vyznává i český útočník ve službách Karviné Michal Papadopulos. Během utkání 9. kola Karviná - Zlín se v 73. minutě přiznal k teči, po níž byl odvolán původně uznaný gól jeho týmu. Namísto 1:2 tak bylo skóre stále 0:2.



„Když se mě rozhodčí zeptal, nechtěl jsem lhát a vzdávat se odpovědnosti. Koho by těšilo, že jsme dali gól, který neměl platit,“ vysvětlil Papadopulos s tím, že respektu se mu dostalo i v kabině.

Karvinský Michal Papadopulos.

Že taková reakce okolí není samozřejmost, dokládá i situace z dubna 2010, kdy se v zápasu Příbram - České Budějovice přiznal tehdy příbramský Josef Hušbauer, že tečoval míč za postranní čáru. A z následné akce padl vítězný gól Budějovic na 2:1.

„Úplná hloupost. Bylo to naivní. Neměl emoce na správném místě. Emoce musí být takové, že chci pro mužstvo udělat co nejvíc. Velký fotbal je velký byznys,“ vyplísnil Hušbauera tehdejší kouč Příbrami Karol Marko.

Zdá se, že v českém (i slovenském) fotbale již není důvod se za podobná fair play přiznání stydět.