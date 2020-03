Třinecký manažer: Musíme být opatrní při podpisech nových hráčů

„Skládáme extraligový tým Ocelářů i partnerský Frýdku-Místku pro první ligu, ale také mládež,“ uvedl někdejší hokejový útočník Jan Peterek.



Jednáte převážně telefonem?

Pokud to není nevyhnutelné, snažím se dělat z domu a s nikým se nekontaktovat, mám home office. Například včera mi manželka říkala, že jsem sice doma, ale že mě celý den neviděla. Asi si myslí, že se jí vyhýbám schválně. (usmívá se) Období od ledna do června je pro sportovní manažery často hodně rušné.

Většina hokejistů má smlouvy do 30. dubna. Vy jste je předčasně nevypovídali jako v některých jiných klubech?

Ne, hráče platíme dál. Při uzavírání smluv vycházíme z toho, že se play off hraje do konce dubna. Že se tato sezona nedohrála, je pro všechny nepříjemné. Určitě hráče netěší, že nemohou hrát, naplno sportovat, protože pro profesionálního sportovce to je práce a jeho tělo je na pohybu závislé. Kluci, kteří se teď nemohou pořádně hýbat, mají trochu absťák a určitě jsou doma i protivní. To jejich manželkám a partnerkám nezávidím. Musejí být trpělivé a vydržet to s nimi.

To mluvíte i z vlastní zkušenosti?

Zažíval jsem to také. Když skončila sezona, tak jsem si většinou dal úplné volno, abych si vyčistil hlavu i od sportu. Ale po týdnu mi už ten zápřah zase chyběl a bylo to znát. Jenže teď je situace mnohem horší.

Jak to vůbec hokejisté mají se smlouvami, když sezona je od září do konce dubna?

Každý klub to má jinak. My uzavíráme smlouvy vesměs na devět měsíců, od srpna do konce dubna.

A když má někdo víceletý kontrakt?

Ve třech měsících mimo sezonu má minimální odměny. Extraliga sice začíná v září, ale my hráče naplno platíme i v srpnu, protože hrajeme přípravné zápasy a Ligu mistrů.

Poznamená váš klub nynější situace ekonomicky?

Pracujeme s budgetem (rozpočtem), jaký máme nastavený. Situace není ideální. I práce je teď složitější oproti jiným rokům, protože ne se všemi sponzory máme uzavřené smlouvy a nikdo neví, jak to bude. Musíme být opatrní při podpisech nových hráčů. Nemáme jistotu, jaký rozpočet budeme mít na příští sezonu. Ale to se bude týkat všech sportovních odvětví, protože je jasné, že firmy, které budou mít ekonomické problémy, sníží podporu sportu.

Potíže s odbytem se nevyhýbají ani Třineckým železárnám. Máte zprávy od majitelů klubu, jak to bude s podporou vaší mateřské firmy?

Máme informace, že budeme mít nižší rozpočet.

Tušíte, jaké ztráty klub v souvislosti s nynější pandemií bude mít?

Hrubý odhad máme, ale je to období nejistoty a všichni čekáme, jak se tahle situace vyvine.

Už víte, kdo z hráčů odejde?

Říkat jména je předčasné, ale některých hráčů se to dotkne jako každý rok bez ohledu na nynější situaci.

Jaká je šance, že udržíte útočníky Wojtka Wolského a Matěje Stránského a brankáře Jakuba Štěpánka, kteří patřili k největším oporám?

S agentem Wojtka Wolského jsme jednali od Nového roku až do začátku pandemie a už tehdy byly jeho podmínky pro nás neakceptovatelné. Teď čekáme, jak vše kolem koronaviru dopadne, jaký budeme mít rozpočet. Zatím jsme se nedomluvili, ale věřím, že jednání budou pokračovat. A ohledně Kuby Štěpánka si myslím, že bude jasno brzo. Velice brzo.

A Matěj Stránský, který byl nejproduktivnějším hráčem týmu?

Matěj má smlouvu i na příští sezonu, takže by měl pokračovat.

Máte už nějaké nové posily?

Nějaké hráče máme předjednané. Postupně budeme zveřejňovat jména, s nimiž jsme smlouvy prodloužili jako v případě bratrů Kovařčíkových. Jmenovat ale někoho úplně nového je předčasné. Pokud někdo přijde, oznámíme to jako každý rok 1. května.

Je správné, že hokejová sezona skončila?

Na play off jsme se všichni těšili. Všem nám je líto, jak se to vyvinulo, ale chápeme současnou situaci. Jsou to věci, které nemůžeme ovlivnit. Zasáhla vyšší moc. Zdraví je přednější a teď je důležité, abychom to zvládli a v pořádku přežili.

Nebylo by lepší ještě vyčkat, jako to dělají fotbalisté?

Ti jsou v jiné situaci. U nás to nebylo reálné, protože hráči mají smlouvy do konce dubna. Navíc kluci už nějakou dobu netrénují...

...na ledě.

...ano, takže kdyby teď vletěli na led, byly by to zajímavé zápasy.

Led ve Werk Areně jste rozpustili, anebo čekáte, až pominou nynější opatření, abyste ještě mohli trénovat?

Na nic nečekáme. Ve velké hale je už rozpuštěný.