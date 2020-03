Vedení Komety se domluvilo s hokejisty na finančních ústupcích

„Sport prožívá těžké období. S Liborem Zábranským jsme si nastavili mechanismus, jak to společně zvládnout. Jsou tam finanční ústupky ze strany hráčů, aby to fungovalo a Kometa přežila bez potíží. Věřím, že se v září všichni sejdeme a bude to zase šlapat,“ řekl klubovému webu kapitán Komety Martin Zaťovič.



„Všichni chápeme situaci, která ve světě nastala. S Liborem jsme se domluvili na tom, že uděláme krok zpátky. Udělali jsme finanční ústupek s tím, že klubu chceme pomoct. Jak klub pomáhal celou dobou nám, tak my mu to teď chceme tímto způsobem vrátit,“ uvedl obránce Ondřej Němec.

„Kometa hráčům v sezoně vždycky pomáhala, musíme v této situaci stát při sobě. Pomáhat a doufat, že to dobře dopadne. Jsme jedna velká rodina,“ navázal útočník Petr Holík. „Sport musí jít stranou, jde především o zdraví. Důležité je to, abychom to všichni zvládli a pomáhali si navzájem,“ prohlásil zadák Michal Gulaši.

„Uvědomujeme si, jak vážná situace je nejen u nás, ale i ve světě. Všechny nás to mrzí, že nemůžeme hrát hokej, ale celý svět teď bojuje s jiným soupeřem než s tím sportovním. Věříme, že se nám tento těžký souboj povede vyhrát,“ řekl Němec.

„O ničem jiném, než o lidskosti a solidaritě, sounáležitosti a najití kompromisu, to teď není. Je nutné snížení nákladů na celkový letní provoz klubu od doby, kdy se přerušila soutěž,“ uvedl Zábranský. Nejde podle něj o řešení v horizontu jednoho měsíce. „Odhadnout sportovní a ekonomický vývoj na další půlrok, či dokonce příští sezonu, lze jen těžko. Myslím si, že si to uvědomují všichni. Tohle se netýká jen hráčů, ale i zaměstnanců klubu nebo dalších dlouhodobě nasmlouvaných povinností,“ uvedl Zábranský.

Klubu také vzniká ztráta za provoz arény, kterou nemůže využívat. „Já věřím, že nastavit úsporný režim na léto všichni společně zvládneme. Koneckonců jde v první řadě o Kometu. O klub. O komeťáckou budoucnost,“ dodal Zábranský.

Po předčasném konci sezony, která měla pro Kometu pokračovat čtvrtfinálovým soubojem se Spartou, hráči chtějí, aby klub do další sezony mohl jít s podobně vysokými ambicemi. „V Kometě máme všichni perfektní zázemí, nic nám nechybí. Všichni z klubu se o nás starají, fanoušci nám celý rok fandí. Chceme, aby klub pokračoval tak, jak je to tady nastavené. Proto jsme se všichni rozhodli pro tento krok. Přejeme si, aby Kometa i nadále zůstala velkou rodinou,“ prohlásil Němec.

„Na čem jsme se vždy s Liborem Zábranským domluvili a podali si na to ruce, to platilo. Teď je řada na nás, abychom klubu pomohli my jako hráči. Je důležité klub udržet v chodu, a kdo může, tak prostě musí uhnout ze svých nároků,“ dodal Zaťovič.