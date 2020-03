Litvínovský šéf Šlégr: Na stadion teď peníze nebudou

„Veškeré investice do sportu budou momentálně v pozadí. Nebude to na pořadu dne,“ odhadl zlatý olympionik Šlégr. „Podle mě to je naprosto v pořádku. Až se situace uklidní a koronavirus bude pryč, všichni se zkonsolidují a začneme o tom znova jednat.“



Už na léto Litvínov plánoval výměnu mantinelů za lépe odpružené a s vyššími ochrannými skly. Zároveň se měla zúžit ledová plocha na rozměry zámořské NHL. Náklady se odhadovaly na tři miliony korun. „Myslím si, že k tomu nedojde,“ tuší Šlégr. „Je potřeba řešit reálný chod klubu, až pak investice. Není to úplně na pořadu dne.“



Verva operovala se sto miliony na sezonu, ale Šlégr se zdráhá předpovídat, jak se současná krize projeví na rozpočtu. Záleží také, jestli a jaké ztráty utrpí vlastník Unipetrol. „Je strašně brzy hodnotit, co se stane s ekonomikou. Neví to stát, natož my jako klub, jaký to bude mít dopad. Každopádně nějaký ano.“



I na střední nebo drobné sponzory, kteří tradičního účastníka extraligy podporují. „Ale teď není namístě je oslovovat, jestli budou dál podporovat sport. Mají starosti ve svých firmách, se svými zaměstnanci. Musíme počkat,“ chápe Šlégr.



Hradec Králové propustil pět hráčů díky smluvnímu ustanovení o zásahu vyšší moci, Chomutov skoro celý tým, Litvínov to neplánuje.



„Zaregistroval jsem to, ale nejsem si jistý, jestli to klub podle těch smluv může udělat. Do toho výkladu se já pouštět nebudu, to ať udělají právníci. Každopádně my k takovému kroku nepřistupujeme. Mapujeme situaci, jaká je. Měli bychom všechno zklidnit a počkat.“



Ač Verva už uzavírá nové kontrakty, není v jednoduché situaci. „Jedna velká neznámá je, co s hráči momentálně projednávat, jestli je brát, nebo ne. Bavíme se, jaké jsou možnosti, co udělat, chceme to řešit i na úrovni celé ligy,“ tvrdí šéf Vervy.



I v jeho klubu omezili dennodenní chod. „Pokud je to možné, zůstáváme na home officu, minimalizujeme setkávání v práci,“ líčí člen Triple Gold Clubu. Už doladil nové smlouvy s útočníkem Pospíšilem a obránci Ščotkou a Kudlou. Nové vyjednává s mazáky Hüblem a Lukešem a hledá brankáře, neboť Janusovi kontrakt končí. „A stejně jako řešíme hráče, řešíme i trenéry. Tři roky jsme nebyli v play off a musíme si interně říct, kdo nás tímhle směrem povede.“