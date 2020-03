Nikdy to nepoložím, tvrdí Šlégr. Nezlomila ho hororová sezona Litvínova

„Po takové sezoně se budeme zpovídat. Lépe řečeno já představenstvu. A to zaujme stanovisko,“ řekl olympijský šampion Šlégr, který zastává funkci generálního ředitele a šéfa představenstva.



V přímém boji o záchranu jste složili Kladno 6:2. Jak vám je?

Já to vždycky budu prožívat, tenhle klub je pro mě úplně všechno. Vidíte sami, jakou má moje kancelář barvu. (žlutou) Mrzí mě, jak sezona probíhala, věřil jsem, že to bude jinak. Především když jsme podepsali hráče, které jsme chtěli. Ale my se zachraňovali v posledním kole paradoxně proti Jardovi Jágrovi, což pro mě není nic příjemného. To je hokejový život, někdy kamarádi, jindy soupeři. Cítím obrovskou úlevu, ale užijeme si jeden dva dny a musí se zpátky do práce, protože příští sezona bude klepat na dveře hodně rychle. Je potřeba se poučit a připravit se asi úplně jinak, říct si pro a proti, protože věřte mi, že tohle už prožívat nechci. Několik měsíců bezesných nocí. Těžko to popsat. Poslední sekundou to ze mě spadlo.

Zpětně: byla chyba, že jste ve své trojroli tým i trénoval?

Dneska můžu říct, že to nebylo dobré rozhodnutí. Nepovedlo se to. Člověk v sobě musí najít sebereflexi. Jednou jsem skončil, pak se zase vrátil, potom znova skončil. Stejně jako politika, i trenéřina pro mě byla obrovská škola do života. Měl jsem ale vydržet, na střídačku jsem mohl jít vždycky, kdyby se nedařilo. A měli jsme udělat víc, abychom trenéra sehnali. Teď je možná výhoda, že bude trochu víc času ho najít. Otázkou je, zda nezůstane triumvirát Kýhos, Kotrla, Skuhrovec. Máme představenstvo, to rozhodne. Třeba přijde s tím, že práce trenérského štábu byla dobrá, a budou dál pokračovat.

Jiří Šlégr se vrátil na lavičku Litvínova.

Trenéři a hráči se k vám dřív nehrnuli. Jste už dobrou adresou?

To se změnilo. Hráči sem chtějí. Jsme zdravý klub, který plno věcí za dva roky změnil. Bohužel nemáme výsledky, musíme si udělat největší pořádek ve sportovní stránce. Nastavit pravidla, aby věci fungovaly. Brát hráče, kteří si uvědomí, že každý zápas je pro nás důležitý. Pokud ne, dopadneme jako letos.

Jak berete výtku, že na šéfa klubu jste až moc hodný?

Měnit svoji povahu asi není ideální, pak budete zas dělat chyby jinde. Zaregistroval jsem lidi, co říkají, že jsem hodný. Ale já si nemyslím, že to je o tom. Snažím se s hráči komunikovat, dám jim co největší servis, a očekávám, že to vrátí. Jako hráč bych k tomu tak přistupoval. Možná je chyba, že na to koukám touhle cestou. Ať přijde cizinec, nebo místní kluk, chci, aby dostal absolutní komfort a nemohl se vymlouvat, že mu tady něco chybí. Může mu v Litvínově chybět obchoďák, ale to ho přece neovlivňuje v hokeji. Musí tady být kluci, kteří chtějí táhnout spolu, dennodenně dřít, a vydřít úspěch. Tuhle sezonu se to asi úplně nepovedlo, proto jsme se museli s některými rozloučit.

Verva Litvínov Konečné pořadí v extralize

12. místo, 63 bodů, skóre 153:173

Kanadské bodování

1. Jarůšek 38 (22+16), 2. Hübl 37 (19+18), 3. Lukeš 32 (12+20), 4. Petružálek 32 (9+23), 5. Hanzl 29 (6+23), 6. Mahbod 22 (9+13) Brankáři, úspěšnost zásahů v %

1. Janus 89,97, 2. Honzík 89,73



Poměr cena/výkon u některých hokejistů neodpovídal?

Přesně. Poměr cena/výkon tam nebyl, každý z hráčů si musí sáhnout do svědomí, ne že ne. Úplně stejně si do svědomí musím sáhnout já, co jsem mohl udělat ještě víc, protože já od toho nikdy ruce pryč dávat nebudu, a nebudu ukazovat prstem, že za to můžou jen hráči. Měl jsem se sportovnímu úseku věnovat víc, nebo mu dát větší váhu. Jsou to už tři sezony po sobě, my musíme najít cestu, jak z toho ven. Že přivedeme hráče, kteří se chtějí přetrhnout. Když jsem viděl, jaké proti Kladnu mělo mužstvo odhodlání, jak padalo do ran, jak nevzdalo jediný puk, tak takhle bych si to představoval. Měli jsme možná lepší atmosféru než v sedmém zápase o titul. Což je známka, že hokej do Litvínova patří. Lidi ho milují, zaplnili ten barák a vytvořili nádhernou atmosféru. A každý z nás jim to musíme vrátit.

Vaším faktorem X v cestě za záchranou byl obránce Michal Moravčík, souhlasíte?

Nikdy bychom ho nezískali, kdyby Martin Straka (šéf Plzně) nevěděl, že po sezoně odchází do ciziny. Přesto jsme šli do rizika, že jsme obětovali Adama Jánošíka, který tady byl oblíbený, a také já ho měl rád. Prostě jsem viděl, že můžu získat výjimečného hráče. A to i v posledním zápase potvrdil. Je to obránce par excellence, pro mě český Lidström. Hraje s přehledem, nic nezkazí, podrží puk, umí zaútočit i bránit. Komplexní bek. Odmakal to tady, děkuju mu! Nedávno se zranil, odjel do Plzně, našel si svoje doktory a dal se před posledním zápasem dohromady, přijel v den utkání a byl nejlepší. Že ho neudržíme, je obrovská škoda.

Zůstanou další vydařené posily?

Jednáme delší čas, ale když nevíte, zda se zachráníte, tak vyčkávají i hráči. Budu věřit, že se podaří udržet Mahboda, Jarůška a Pospíšila. Díky změnám dostal kádr nový náboj, najednou jsme měli úplně jinou první lajnu. Musím vyzdvihnout Hanzla, jeden z mála hrál stabilně celou sezonu. Má smlouvu a bude pokračovat.

A co veteráni Hübl s Lukešem?

Vantovi (Hübl) končí smlouva, rád by pokračoval. Dám mu oddechnout a sejdeme se. Smekám před ním, ve 41 letech dal 19 gólů, to je famózní. Kariéra jak blázen. Ještě musí posunout nějaké rekordy, rád bych mu to dopřál. Doufám, že se domluvíme. Franta má opci, taky si řekneme, co dál. Logicky to už kvůli věku nebude první lajna, kterou vždycky hráli. Snad si vezmou za své, že by si vedle sebe někoho mohli vychovat.

Do kdy chcete mít jasno o kádru?

Svolám představenstvo, řekneme si, jakou cestou půjdeme, vyhodnotíme si tuhle sezonu. Snažíme se nastolit nový režim, jak bychom si to představovali do budoucna. Nemůžeme play off jen slibovat, musíme ho konečně i hrát.

Zůstanete jako šéf Vervy?

Já tenhle klub nebudu nikdy pokládat. V žádném případě. Já s ním žiju. A pokud bych měl být odejit, odejdu se vztyčenou hlavou, protože Litvínov miluju a nikdy na něj nezanevřu. Uvidíme, co bude, já jsem připravený pracovat.