Živel Kýhos zkrotl a zachránil Litvínov: Už jsem nechtěl eskapády

„Po všech eskapádách, které jsem všude možně zažil, jsem si řekl, že už ne,“ zkrotl bývalý bouřlivák, který se nebál za svou pravdu hádat i s klubovými šéfy. „Ale teď jsem si řekl, že si nebudu pouštět porážku už nikdy do hlavy. A tak to bylo. Spal jsem v klidu. Protože zpětně prohru neovlivníte. Jen jsem otočil stránku a čekal na další zápas.“

Jak to Vladimír Kýhos dokázal? Meditací? „Já nemedituju, možná nad panákem slivovice,“ rozesmál se. „To si člověk vzpomene, co to stojí práce. Mohli jsme hráče vyplísnit za první dvě třetiny v Olomouci v předposledním kole, ale upustili jsme od toho, protože to nemělo význam. Ladili jsme mužstvo na zápas proti Kladnu, že ho porazíme i počtvrté, že to doma zkrátka umíme. Odehráli jsme na našem zimáku dobrá utkání proti větším mančaftům než Kladno.“

Povedlo se, hockeytown v pátek spláchl Rytíře do první ligy vítězstvím 6:2. A udržel extraligu, svůj poklad.

„Je to úleva, jsem šťastný. Věděl jsem, že celý stadion bude za námi stát. Díky za tu atmosféru! Je vidět, že o hokej v Litvínově je zájem a byla by škoda a špatné, aby spadl,“ povídal Kýhos, který v prosinci na střídačce nahradil Jiřího Šlégra: „Postupně jsme získávali posily, výkony jsme ustálili, začali jsme hrát dobře. Bohužel nás postihla zranění všech, co přišli, najednou nám nehrál ani jeden. To se taky na některých výsledcích podepsalo. Ale se hrou jsem byl spokojený, i když jsme některé zápasy při vedení 2:0 nebo 3:0 zbytečně ztratili. Ovšem tenhle tým nebyl na sestup!“

I díky superposilám obránci Michalu Moravčíkovi a útočníkovi Tomáši Pospíšilovi. „Moravčík u nás vyrostl. V Plzni to nebylo až tak markantní, ale tady dostal velkou roli a ukázal, jak velký hráč je. Jeden z nejlepších beků v republice,“ vyzdvihl ho kouč.

„Pospíšil byl vždy talent, akorát to neměl v hlavě srovnané. Dneska už mluví jinak. On ví, že lítal někde v oblacích. Zbytečně si uškodil, trošku promarnil talent. Hodně nám pomohl, spojení technických hráčů s Hüblem a Lukešem fungovalo. Všichni si umějí nahrát, obejít protihráče a vytvořit šanci.“

A Vervě to dalo šanci na záchranu. „Bavilo mě to. Některé chvíle na užívání nebyly, ale celkově jsem si to užil,“ tvrdí 63letý Kýhos. O trenérech rozhodne klubové představenstvo, Kýhos vzkazuje: „Rád bych trénoval dál.“