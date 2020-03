Pospíšil pěti body poslal Kladno do 1. ligy: Vůbec jsem nebyl nervózní

„Strašná úleva! Celý dnešek nebyl jednoduchý, ale my to zvládli a můžeme si to teď užít,“ povídal Pospíšil poté, co Verva rozebrala Rytíře. Zkušený útočník ve 12 zápasech za Litvínov zazářil 17 body (8+9).

Jak psychicky náročný poslední zápas byl?

Věděli jsme, o co hrajeme. Spadnout z extraligy je potupa. Nebo ne potupa, ale nikdo to nechce zažít. Měli jsme to v hlavách, ale zvládli jsme to výborně.

Co utkání zlomilo?

Gól na 4:2. Byli jsme celý zápas lepší, ale Kladno dvakrát srovnalo. A my se z toho nepodělali, to bylo důležité. Hráli jsme pořád stejnou hru, to jsme si neustále opakovali, ať u ní zůstaneme. Díky tomu jsme uspěli.

Pětibodový zápas, pamatujete takový?

Nevím. Možná někdy ano, ale v téhle chvíli si nevzpomenu. Pět bodů je bonus, jsem strašně rád.

Zářil jste během celé výpomoci.

Jsem spokojený, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Povedlo se mi to tady. Přišel jsem v dobré formě a využil jsem toho. Jsem strašně rád.

Co říkali spoluhráči na váš výkon proti Kladnu?

Nic, jsou rádi, že jsme se zachránili. Ale ne, gratulovali mi k výkonu. To potěší.

Jak na vás tým působil?

Posílil se, přišli nějací kluci, hráli jsme dobře. Ještě pár zápasů zpátky byla šance dostat se do předkola, ale na konci sezony každý hraje na sto procent, je těžké sbírat body. Přišel jsem s tím, že se zachráníme, to se povedlo.

Bál jste se sestupu?

Nešlo o mě. Hlavně Litvínov by neměl sestoupit, do extraligy patří, je to tradiční klub. Byla by to velká škoda.

Spojíte s ním svoji další budoucnost?

Uvidíme. Doufám, že se nějak domluvíme a budu tady pokračovat.

Ale po vašem galapředstavení máte výbornou vyjednávací pozici.

To už není na mě, ale na jiných lidech, jak se domluvíme. Nějak to dopadne.

Litvínov je rodinný klub. Cítil jste velkou touhu z kabiny, zachránit extraligu pro tenhle hockeytown?

Nějak jsme to nerozebírali, každý se dneska soustředili na svůj výkon. A jestli můžu mluvit za sebe: já jsem čekal, jak se ráno vzbudím, jestli budu nervózní, nebo ne. Naštěstí jsem nebyl nervózní vůbec, což mě docela překvapilo. A jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Ale hlava byla asi největší oříšek.

Zvládli jste těžké momenty, třeba vyrovnání Kladna v čase 19:59.

Máme hodně zkušený tým, kluci si v minulých sezonách něčím takovým prošli. Já jednou v Liberci taky. Věděl jsem, co mě čeká, ostatní taky. Využili jsem zkušeností.

Mrazilo vás z atmosféry vyprodaného zimáku?

Byla neskutečná. Už když jsme šli včera z tréninku, tak tam lidi stáli. Věděli jsme, že kulisa bude výborná. A byla.

Vypadá to, že pro vás po příchodu ze Slovenska bylo snadné zachytit extraligové tempo. Bylo to tak?

Slovenská extraliga mi nepřišla pomalejší, abych pravdu řekl. Hokej je tam daleko rozlítanější, česká soutěž je kvalitnější, jsou tu lepší hráči, ale tempo tady větší není.

V lajně s veterány Hüblem a Lukešem jste si sedli. Čím to?

Oni jsou neskuteční hráči. Nastupují spolu deset let minimálně, rozumí si na ledě a myslím, že jsem k nim dobře zapadl. Snažil jsem se bruslit, bojovat o puky a šlo nám to. Super na konec sezony, že jsme se dali takhle dohromady. Šlapalo to.

Oni jsou i velcí kamarádi, neplánujete mimohokejovou návštěvu?

(smích) Já jsem ze Šumperka, pojedu domů!