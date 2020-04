Polský útočník Chmielewski prodloužil smlouvu s Třincem

„Aron je útočníkem s dobrými parametry a výbornou technikou hole. Zlepšil se v defenzivní činnosti a stává se z něj komplexní hráč. Věříme, že bude pořád ještě výkonnostně růst a tím pádem i více pomáhat našemu klubu,“ řekl webu Ocelářů sportovní ředitel Jan Peterek.



V uplynulé sezoně extraligy si polský útočník připsal v 52 zápasech 22 bodů za 11 branek a stejný počet asistencí. Celkem má v české nejvyšší soutěži na kontě z 206 duelů 69 bodů (36+33).

„Klub má velké cíle, úspěchy. Během šesti let, co jsem tady, jsme hráli v extralize třikrát finále, dostali jsme se do semifinále Ligy mistrů a do finále Spengler Cupu. Jsem taky ambiciózní a cítím, že to ještě není všechno a že ještě můžeme dokázat velké věci. Chtěl jsem proto pokračovat a jsem rád, že jsme se domluvili,“ uvedl Chmielewski.

„Jsem rád, jakou jsem měl sezonu. Stoupla mi produktivita, dostal jsem se do All Stars na Spengler Cupu. Jen skončila divně. Nemohl jsem zpočátku uvěřit tomu, že ji předčasně uzavřeli. Moc jsme se na play off všichni těšili a věřil jsem, že obhájíme titul,“ uvedl útočník, který přišel do Třince v roce 2014 z Krakova.



„Sice jsme i tak zůstali posledním českým mistrem, ale ze sportovního hlediska to mělo skončit jinak. Mělo se rozhodnout na ledě. Nechci, aby to ale vyznělo, že jsem naštvaný. Svaz rozhodl správně, souhlasil jsem s ním. Zdraví je to nejdůležitější a přeju si, aby se celá ta situace brzy urovnala,“ dodal Chmielewski.