Třinečtí titul neobhájí. Ale je to jenom hokej, říká Varaďa

Za pět dnů měli rozjet čtvrtfinále extraligy. Jenže kvůli omezením způsobeným koronavirem do něj měli třinečtí hokejisté vstoupit až 1. dubna. Leč ani z toho už nic nebude. Šéfové hokejového svazu po čtvrtečním vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii sezonu ukončili.

Mistrovský titul letos nikdo nezíská.

„Pozměnili jsme přípravu. Pro nás byla směrodatná informace, že naše čtvrtfinále mělo začít prvního dubna. A k tomu směřoval náš plán,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa. „Teď je vše jinak. Co bude dál, budeme řešit.“

Potvrdil, že hokejisté mají v hlavách, co se děje. „Situace není ideální, ale je to jenom hokej...“ řekl Varaďa. „Hráči k nynějšímu dění přistupují profesionálně. Chápeme všechna opatření, aby se šíření koronaviru zastavilo, což si všichni přejeme.“

Stránský: Týmově to byla dobrá sezona Základní část Oceláři završili pěti výhrami z šesti zápasů. V závěrečných dvou duelech porazili první Liberec 4:0 a po 51 kolech druhou Plzeň 3:0. „Ke konci jsme si řekli, že se už musíme nachystat na play off, že to od nás musí být stoprocentní v každém zápase, protože celou sezonu byly naše výkony jako na houpačce - série výher, série proher,“ řekl třinecký útočník Matěj Stránský, který je s 45 kanadskými body nejproduktivnějším hráčem Ocelářů. Po duelu s Plzní doufal, že na obě utkání navážou v play off. Leč nyní už ví, že má po sezoně. Ta vinou koronaviru ve čtvrtek předčasně skončila. Pokud by sezona pokračovala, ve čtvrtfinále jste mohli narazit na Olomouc, Hradec Králové, či Karlovy Vary. Čistě hypoteticky, kdo by byl nejideálnější?

To by bylo jedno. Nevybírali bychom si. Pokud chce člověk vyhrát, musí porazit každého. Hlavně jsme se v nynější pauze snažili udržet v tempu a dobře se připravit. Přesto...

... Osobně bych nechtěl Olomouc, protože hrají takovým nepříjemným stylem, důrazně, tvrdě, těžko se dostává před jejich branku. Spíše bychom asi uvítali Hradec. Ale teď už je to stejně jedno. Nemrzí vás, nejenže play off nebude, ale že si v něm nezahrajete proti bratrovi Šimonovi, který je v Kometě Brno? Ostatně na tu jste mohli narazit hned ve čtvrtfinále, pokud byste šli do play off z třetího místa.

(směje se) Trochu jsem počítal, že budeme hrát proti sobě. Říkal jsem mu, že ho brzo pošlu na dovolenou, ale teď jsme na ní oba. Třinec si opět zajistili start v Lize mistrů. Jak tu soutěž berete?

Je to takové zpestření, ale Liga mistrů stojí hodně sil. Podíváme se ale na nová místa. Je to super. Pro vás to po letech v cizině byla první extraligová sezona. Jakou má česká nejvyšší soutěže úroveň?

Určitě dobrou. Vůbec to není sranda. Před sezonou jsem říkal, že nevím, do čeho jdu. Není lehké prosadit se. Jsou tady kvalitní hráči, extraliga šla hodně nahoru. A jaká byla pro vás? Odehrál jste všechny zápasy, dal v nich 23 gólů a měl 22 asistencí.

Hlavně jsem rád, že jsme druzí. Týmově byla dobrá. Na individuální statistiky moc nehledím. Náš cíl byl jasný - vyhrát. Jenže tu příležitost už tento rok mít nebudeme.

Po přerušení sezony se play off mělo hrát jen na tři vítězné zápasy místo dosavadních čtyř. Mistr měl být znám nejpozději 28. dubna.

„Do května se sezona protáhnout ani nemohla,“ upozornil Václav Varaďa. „Mnozí hráči mají smlouvy do konce dubna, takže by to nešlo skloubit.“

Hokejisté zřejmě budou mít dovolenou, jelikož podle vládního rozhodnutí by sportovci měli mít zakázaný i vstup na stadiony a do hal. A navíc nejsou povolené akce s účastí více než 30 lidí...

„Těžko bychom mohli trénovat po pětkách, aby hráči třeba po dvou hodinách přicházeli a odcházeli na zimní stadion. To je nepředstavitelné,“ podotkl trenér Václav Varaďa.

Extraliga skončila předčasně, jako na Slovensku, v Německu, Rakousku, Slovinsku, Norsku a Polsku. Oceláři na loňský titul navázali druhým místem po základní části.

„Druhé místo je pro nás velmi dobré, ale vše se rozhoduje až v play off, a to tentokrát nebude,“ uvedl Václav Varaďa. „Přitom by sezonu posunulo do dalšího levelu. Jenže hrát nemůžeme. Plně to respektujeme. I proto, že nám záleží na našich fanoušcích, aby si zápasy užili. Bez nich by boj o titul nebyl ono.“

Kouč si druhé příčky cení i z toho důvodu, že během sezony řešil citelné zásahy do sestavy. „Měli jsme spoustu zraněných. Skončit musel Patrik Bartošák, což byla naše jednička v brance, kvůli zdravotním problémům přerušil kariéru zkušený obránce a kapitán Lukáš Krajíček, Martin Růžička byl pět měsíců marod, takže těch zásahů bylo na můj vkus docela dost,“ vypočítal Varaďa.

Místo Bartošáka přišel Jakub Štěpánek. „Kuba do týmu skvěle zapadl,“ potvrdil trenér. „V některých zápasech mohl být lepší, ale celkově chytal velmi dobře. Je to dobrý kluk. S mladým Petrem Kváčou vytvořili výbornou dvojici. Vzhledem ke všemu, co nás potkalo, je druhé místo skvělé. Jen jsem si přál, abychom na ně navázali v play off, což se už bohužel nestane...“