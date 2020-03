Místo play off pomáháme! Třinec a Sparta začaly vyrábět roušky

„Není to opravdu nic komplikovaného, proto nás v této nelehké situaci spontánně napadlo, že bychom chtěli být prospěšní,“ řekla Eva Adamská.

Ano, jde o manželka kapitána Třince Martina Adamského, která se do akce pustila. Nebyla jediná. Společně se zaměstnankyněmi klubu se do práce pustila i Lada Peterková, žena sportovního manažera Ocelářů Jana Peterka. Všechny dámy začaly společně tvořit roušky ve stylových červenobílých barvách.

„Byla to moje první zkušenost v životě s výrobou roušky a zhotovení jednoho kusu zabere zhruba dvacet minut. Stačí látka, nůžky, šicí stroj anebo jehla s nití, gumičky či stužky včetně žehličky a je to. Zvládne to opravdu každý,“ vypráví Adamská.

Zájem mezi fanoušky je veliký, klub není ani zdaleka schopný uspokojit poptávku. A proto ústy výkonného ředitele Marka Chmiela žádá, aby se do práce pustili i oni. A to jak pro vlastní potřebu, nebo i pro ostatní. Třinec pro tento případ vytvořil sběrné místo v prostorách hlavního vstupu do arény.

Oceláři za první den vyrobili 90 roušek, které předali magistrátu města, ten je předistribuuje těm nejohroženějším, tedy lidem starším 70 let.

„Lidé, nepodceňujte tuto situaci. Chraňte sebe i své blízké a dbejte také na hygienu rukou. Jde o vážný, celosvětový problém, kdy hlavně osobní přístup každého z nás rozhodne, jak celou situaci zvládneme. V takovém případě nošení roušky není žádnou hanbou,“ vzkázal útočník Vladimír Dravecký, jemuž roušku vyrobila manželka.

Do podobné akce se pustila i Sparta, která k tomu zužitkovává nevyužitá trička pro letošní play off. Klub je nechal rozstříhat a přešít na roušky, které následně poskytne složkám Integrovaného záchranného systému. „Trika měla dělat radost hráčům i fanouškům, teď pomohou potřebným. Musíme být zodpovědní a dávat na sebe pozor,“ vybízí Pražané.

Zajímavý nápad, jak lidi přimět k nošení roušek, dostali v Liberci. Severočeši se vtipně rozhodli změnit profilovou fotografii na Facebooku - na obvyklém klubovém znaku dostal bílý tygr na čumák roušku. Kouč Patrik Augusta nabádá: „Dodržujme nastavená pravidla svědomitě, udržujte si nejpozitivnější přístup k životu a zůstaňte v pohybu.“