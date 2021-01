V Chabarovsku končím, oznámil Tomáš Zohorna. Rýsuje se návrat do Pardubic

Tomáš Zohorna stihl ještě dnes odehrát poslední zápas za Amur Chabarovsk, v němž si připsal asistenci na gól svého bratra Hynka a zaznamenal jubilejní stou nahrávku v KHL. Po utkání se podle všeho rozloučil se spoluhráči i vedením.

Tým nyní opouští z rodinných důvodů, neboť čeká narození potomka. „Hlavní věcí v životě člověka je vždy rodina a přijde okamžik, kdy musíme být spolu. S manželkou se velmi brzy staneme rodiči. V únoru očekáváme narození našeho prvního dítěte a v této době musíme být spolu. Zejména s ohledem na všechny obtíže spojené s pandemií a omezeními platnými ve světě,“ řekl Tomáš Zohorna pro klubový web Chabarovsku.

„Chabarovsk zaujal v mém srdci zvláštní místo. Uvidíme se znovu, ale každopádně si to tady budu pamatovat po celý život! Děkuji za všechno, nikdy na vás nezapomenu,“ vzkázal.

Je však hotovou věcí, že sezonu dohraje v Pardubicích, odkud do zahraničí přicházel. Miliardář Petr Dědek posiluje kádr před play off, už před sezonou vyhlásil, že chce získat do tří let titul. Letos si klub podle posledních vyjádření troufá minimálně na semifinále.

„Nechte se překvapit,“ řekl tajemně k Zohornovu přesunu. „Už jsme dříve řekli, že máme zájem o všechny naše odchovance, kteří jsou v zahraničí. Měli bychom je rádi zase v Dynamu. Detaily kolem Tomáše zveřejníme odpoledne,“ prohlásil pro iDNES.cz Petr Dědek.

Zohorna působil v KHL od roku 2015 a hrál pouze za Chabarovsk. Odehrál za něj 313 zápasů s bilancí 164 bodů za 64 branek a 100 asistencí. Poctivým přístupem si budoval pozici v klubu, postupně stoupal v týmové hierarchii a letos už byl kapitánem Amuru.



Ve své šesté sezoně v Kontinentální hokejové lize stihl odehrát 38 duelů, v nichž nastřádal 22 bodů díky šesti gólům a 16 asistencím. Spekuluje se, že Pardubice chtějí do svých řad přivést ještě minimálně jedno zvučné jméno do obrany, kterým by mohl být Zohornův spoluhráč z Chabarovsku a reprezentant Michal Jordán.