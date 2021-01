Pardubice? Neozvaly se, řekl Špaček. A tak první výhru v extralize slavil s Třincem

Po minulém zápase Třince s Českými Budějovicemi, skončil divokou třineckou výhrou 9:7, zase zesílily spekulace o tom, že Oceláři budou hledat nového brankáře. Víc toho zatím v jejich brance odchytal Jakub Štěpánek, který je až na 16. místě brankářských statistik. Zápas v Brně se mu však povedl.

„Jsem hrozně rád za Kubův výkon. Ve třetí třetině se dostal do jedné vážnější situace, kdy na něho Schneider jel sám, a podržel nás. Věřím, že na takový výkon čekal, a že mu pomůže do dalších bojů. V tuto chvíli na to nemám co jiného říct,“ pronesl k otázce třineckého brankoviště trenér Václav Varaďa.